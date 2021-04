Kinder können sich erneut mit Hexe Kleinlaut zum Singen verabreden

Kinder haben am Mittwoch, 7. April, von 10 bis 16 Uhr erneut die Möglichkeit, sich zu kurzen Online-Treffen mit Hexe Kleinlaut zu verabreden. In der vergangenen Woche hatte sich die kleine Opernhexe aus dem Aalto-Theater alias Marie-Helen Joël einen Plan überlegt, wie sie sich direkt in die Kinderzimmer zaubern kann und dazu eingeladen, sich mit ihr per Video-Übertragung zu treffen. Die Nachfrage war so groß, dass sie nach der Auftaktrunde jetzt einen weiteren Termin anbietet. Auch diesmal möchte Kleinlaut gerne mit den Kindern singen, ein wenig Sport machen oder einfach nur Quatschen. Das alles funktioniert nämlich auch vor dem Bildschirm! Mit von der Partie ist außerdem der Pianist Heribert Feckler, denn Singen ohne Begleitung ist ja nur halb so schön.



Natürlich kann Hexe Kleinlaut nicht alle Kinder gleichzeitig sehen, dafür ist so ein Monitor viel zu klein. Stattdessen bietet sie ganz viele zehnminütige Gespräche an, die hintereinander stattfinden. Kinder können sich mit Hexe Kleinlaut entweder alleine oder gemeinsam mit Freundinnen und Freunden verabreden. Anmeldungen sind möglich bei Dramaturgin Sandra Paulkowsky unter sandra.paulkowsky@aalto-musiktheater.de mit Angabe des Namens und des Alters des Kindes bzw. der Kinder. Auch Interessen können mitgeteilt werden. Wer einen Wunschtermin hat, kann diesen ebenfalls angeben – allerdings ohne Garantie, dass dieser Termin auch wirklich eingehalten werden kann.

