Kinder ab sechs Jahren entdecken die Sinnesorgane

Kann man Musik mit den Augen hören, mit den Ohren riechen oder gar mit der Haut fühlen? Wie das möglich ist, zeigen jetzt am Aalto-Theater die beiden schrulligen Madämchen Fräulein Vorlaut (Marie-Helen Joël) und Miss Betterknower (Christina Clark) in ihrem aktuellen „Abenteuer Vorlaut“-Programmfür. Für die beiden Vorstellungen am kommendenim Aalto-Foyer sind noch einige Karten erhältlich. Schon Aristoteles im alten Griechenland legte für den Menschen fünf Sinne fest. Jedem Sinnesorgan ist eine bestimmte Art der Wahrnehmung zugeordnet. Fräulein Vorlaut und ihre Freundin Miss Betterknower sind bekannt für weitere Lieblingssinne wie Eigensinn, Blödsinn und Unsinn. Aber mit ihrem sechsten Sinn entdecken sie ganz neue Fähigkeiten. Der Ton macht die Musik! Und beeinflusst dabei ganz unbewusst unser Wohlbefinden. Mit vielen Hörrätseln, Musik zum Zuhören und Empfinden sowie Informationen rund um die Sinnesorgane entdecken sie mit Heribert Feckler am Klavier die Musik von Händel bis Chopin mit ganz anderen Ohren.