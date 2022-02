Um den Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart dreht sich das nächste Konzert in der Reihe „Abenteuer Vorlaut“ füramim Foyer des, befand seinerzeit Kaiser Joseph II., dem wohl bei dieser Überfülle an neuen musikalischen Ideen nichts Besseres einfiel, als sich über die Anzahl der einzelnen Töne in Mozarts Werken zu amüsieren. Das berühmt gewordene Zitat des Monarchen ist auch das Motto des rund einstündigen Konzertes. Gastgeberin ist die Aalto-Mezzosopranistinalias Fräulein Vorlaut, die gemeinsam mit demMozarts Musik unterhaltsam und mit vielen amüsanten Anekdoten näherbringt. Und zu erzählen gibt es jede Menge: Schließlich war Wolfgang Amadeus schon zu Lebzeiten ein Star, der auch ohne feste Anstellung sehr viel Geld verdiente – sogar für heutige Verhältnisse. Und dass er entsprechend selbstbewusst auftrat, belegt die überlieferte Antwort auf den Vorwurf des Kaisers: „Grad so viel Noten, Eure Majestät, als nötig sind“, entgegnete Mozart.(Kinder € 6,60; Erwachsene € 10,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 (Mo und Sa 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-18:00 Uhr) sowie online unter www.theater-essen.de