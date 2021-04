Kammerkonzert zum Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie

Livestream der Essener Philharmoniker am Sonntag, 18. April 2021, um 11 Uhr

Oberbürgermeister Thomas Kufen richtet Grußbotschaft an das Publikum

Auf Initiative von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gilt der kommende. Die Essener Philharmoniker greifen diesen Gedanken auf und gestalten umein Kammerkonzert, das als Livestream aus dem RWE Pavillon der Philharmonie Essen übertragen wird. Oberbürgermeistereröffnet das Konzert mit einer kurzen Live-Ansprache anlässlich des Gedenktages. Auf dem Programm stehen das Quartett für Klarinette, Violine, Viola und Violoncello vonsowie das Klarinettenquintett h-Moll, op. 115 von. Es musizieren Tristan von den Driesch (Klarinette), Florian Geldsetzer (Violine), Sarah Koenen (Violine), Annette Meier-Krüger (Viola) und Almuth Hett (Violoncello). Als Moderatorin durch die Matinee führt Anja Renczikowski.Der polnische Komponist Krzysztof Penderecki war von 1966 bis 1968 Dozent an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Sein großes Klarinettenquartett wurde 1993 vollendet, von Sharon Kam, Christoph Poppen, Kim Kashkashian und Boris Pergamentschikow uraufgeführt und von den Kritikern begeistert aufgenommen. Das Klarinettenquintett von Johannes Brahms ist ein Alterswerk voller Komplexität und Dichte. Es zählt zu den beliebtesten Werken des Komponisten und entstand 1891, nachdem Brahms bereits sein Testament an seinen Verleger und Freund Fritz Simrock geschickt hatte. Es ist dem Klarinettisten der Meininger Hofkapelle, Richard Mühlfeld, gewidmet, der bei der Uraufführung selbst die Klarinettenstimme spielte und von Brahms den Spitznamen „Fräulein Klarinette“ bekommen hatte – möglicherweise wegen seines weichen Tons.Die Essener Philharmoniker bitten um eine Spende zugunsten derfür die Erforschung des Corona-Virus.Spendenkonto: Stiftung Universitätsmedizin EssenIBAN: DE 09 3702 05 0005 0005 0005BIC: BFSWDE33