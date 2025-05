Kammerkonzert der Orchesterakademie der Essener Philharmoniker

Einmal pro Spielzeit haben die Stipendiat*innen derGelegenheit, in einem eigenen Kammerkonzert ihr Können zu demonstrieren. Amist es wieder so weit: Umspielen die jungen Musiker*innen im Foyer des Aalto-Theaters neben bekannten Stücken von Edward Elgar und Antonín Dvořák zeitgenössische Raritäten und selten zu hörende Werke für unterschiedliche Besetzungen, unter anderem von Étienne Perruchon, Eugène Brozza und Jean Françaix. Bei der abschließenden Uraufführung eines neuen Werkes des spanischen Komponisten Miguel Ángel Gris Peñas können sich dann alle Stipendiat*innen noch einmal gemeinsam präsentieren. Die Stipendiat*innen dieser Spielzeit sind: Marija Radovanovic, Clara Isabel Gris Sánchez (jeweils Violine), Elcin Aslan (Viola), Noémie Marie Klages (Violoncello), Cristóbal Alejandro Gallegos Almonacid (Kontrabass), Olena Potarykina (Fagott), Liam Connor O’Mahony (Posaune) und Tim Waizenegger (Schlagzeug).Die Orchesterakademie wurde 1999 als gemeinnütziger Verein anlässlich des einhundertjährigen Bestehens der Essener Philharmoniker gegründet und ist damit die zweitälteste Orchesterakademie in Deutschland. Seitdem werden in der Akademie in jeder Spielzeit sechs bis acht junge, hochtalentierte Musiker*innen ein Jahr lang intensiv auf den beruflichen Einsatz in einem Spitzenorchester vorbereitet. Dazu gehört auch das Mitwirken in den regulären Opern- und Ballettvorstellungen sowie in den Sinfoniekonzerten der Essener Philharmoniker. In der Vergangenheit haben fast alle Stipendiaten direkt in Anschluss an ihre Zusatzausbildung ein Festengagement in einem großen namhaften Orchester, manche bei den Essener Philharmonikern, erhalten.(€ 20,00 / ermäßigt € 10,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de