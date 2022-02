Junge Orgelpreisträger*innen spielen Widor, Bach und Wagner

Einmal pro Jahr lädt die Philharmonie Essen junge Preisträger*innen internationaler Orgelwettbewerbe ein, an der großen Kuhn-Orgel im Alfried Krupp Saal ihr Können zu zeigen. Amsind mitundnun wieder zwei herausragende junge Musiker*innen zu Gast. Sie präsentieren ein Programm, das von Bearbeitungen etwa vonPräludium und Fuge b-Moll aus dem „Wohltemperierten Klavier“ und„Rienzi“-Ouvertüre über Stücke vonundbis hin zu den großen Franzosen wieund allen voranmit dessen sechster Orgelsinfonie reicht.Amelie Held, 1996 in Karlsruhe geboren, ist nicht nur Preisträgerin mehrerer Orgelwettbewerbe, sondern war 2018 auch eine der jüngsten Finalist*innen in der Geschichte des renommierten „Concours International d’Orgue de Chartes“ in Frankreich. Als Solistin tritt sie in Deutschlands größten Kathedralen und Konzertsälen wie auch international in London, Mailand, Paris, Zürich und Sankt Petersburg auf. Marius Herb wurde 2000 in Augsburg geboren. 2019 erspielte er sich als jüngster Teilnehmer den 1. Preis beim Internationalen Orgelwettbewerb der Hochschule für Musik und Tanz Köln in Kooperation mit der Historischen Stadthalle Wuppertal. 2020 war er Finalist beim Orgelwettbewerb des Deidesheimer Musikherbstes.