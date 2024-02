An diesen bemerkenswerten Auftritt in der Philharmonie Essen werden sich viele noch gerne erinnern: Ausdrucksstark und mit faszinierender Klarheit interpretierte Julian Prégardien vor zwei Jahren den Evangelisten in Bachs „Johannespassion“ an der Seite von Raphaël Pichon und dessen Ensemble Pygmalion. Jetzt ist der weltweit gefeierte Tenor erneut zu Gast: Amwidmet sich Prégardien gemeinsam mit dem Pianistenim RWE Pavillon dem Liedrepertoire vonund. Letzterer schuf mit seiner raffinierten Verlaine-Vertonung „La bonne chanson“ eine erotisch verträumte Atmosphäre. Danach lädt Schumanns „Dichterliebe“ zu einer seelenvollen musikalischen Reise durch die Reiche von Hoffnung und Enttäuschung ein. Als Klaviersolist spielt Éric Le Sage darüber hinaus Schumanns „Vier Nachtstücke“, op. 23 sowie Faurés Nocturne Nr. 6 Des-Dur, op. 63.(€ 33,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de