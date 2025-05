Jazz-Star Avishai Cohen spielt mit dem Metropole Orkest

, weltweit einer der einflussreichsten Bassisten unserer Zeit, trifft auf das: Das Finale der Porträtserie des renommierten Jazz- und Poporchesters aus den Niederlanden im Alfried Krupp Saal amsetzt einen glanzvollen Schlusspunkt. Cohens fesselnde Kompositionen und sein virtuoses Spiel haben ihm eine treue Fangemeinde und internationales Renommee eingebracht. Sowohl privat als auch in seiner Musik verbindet er Stile aus allen Ecken der Welt. Seit er von Chick Corea entdeckt wurde, hat er mit Größen wie Bobby McFerrin und Alicia Keys zusammengearbeitet. Den nachhaltigsten Eindruck dürften jedoch Avishai Cohens eigene Kompositionen und sein physisches Spiel hinterlassen. In der Philharmonie Essen begeisterte er in den vergangenen Jahren schon mehrfach das Publikum. Wenn man diese Basslegende nun mit dem Metropole Orkest und seinem Chefdirigentenzusammenbringt, verspricht das ein unvergesslicher Abend zu werden. Das Orchester und Jules Buckley, die für ihre Fähigkeit bekannt sind, Genres zu überschreiten und musikalische Grenzen zu erweitern, sind eine reiche, kreative und dynamische Ergänzung zu Avishai Cohens bezaubernder Musik. Gemeinsam werden sie sowohl neue Stücke als auch ausgewählte Werke von Avishai Cohen aufführen.(€ 15,00-50,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de