Isabelle Faust spielt Dvořáks Violinkonzert

Die Violinistinbeeindruckte in der Philharmonie Essen schon mehrfach mit ihren klug durchdachten Interpretationen. Nachdem sie gemeinsam mit demunter der Leitung vonbereits die Violinkonzerte von Brahms und Beethoven zur Aufführung gebracht hat, folgt nun das Violinkonzert von: Am(18:30 Uhr Konzerteinführung „Die Kunst des Hörens“, 19:00 Uhr Konzertbeginn) ist Isabelle Faust erneut mit dem französischen Ensemble zu erleben. Komplettiert wird das rein romantische Programm durch zwei Werke von: Neben der „Tragischen Ouvertüre“ d-Moll erklingt die Sinfonie Nr. 2 D-Dur.war in der Spielzeit 2019/2020 Porträtkünstlerin der Philharmonie Essen. Ihre künstlerische Neugier schließt alle Epochen und Formen instrumentaler Partnerschaft ein. Dabei dringt sie feinsinnig zum Wesen der jeweiligen Werke vor, was sie im Alfried Krupp Saal immer wieder eindrucksvoll unter Beweis stellt. Der aus dem belgischen Gent stammendezählt zu den bedeutendsten Dirigenten unserer Zeit und gehört zu den wichtigsten Protagonisten der historischen Aufführungspraxis. 1991 gründete er das Orchestre des Champs-Élysées zur Interpretation des romantischen und vorromantischen Repertoires auf Originalinstrumenten. Außerdem ist er ein sehr gefragter Gastdirigent bei Orchestern wie dem Royal Concertgebouw Orchestra, dem Leipziger Gewandhausorchester oder dem Mahler Chamber Orchestra. In der Philharmonie Essen war Herreweghe 2015/2016 Artist in Residence und brachte unter anderem alle Beethoven-Sinfonien zur Aufführung.(€ 30,00-75,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de Kinder ab 10 Jahren werden während der ersten Konzerthälfte auf die Brahms-Sinfonie der zweiten Hälfte vorbereitet. Die Eltern können das ganze Konzert genießen, die Kinder kommen nach der Pause dazu. Konzerteinführung für Kinder plus Konzertkarte: Preis € 16,60 für einen Erwachsenen und ein Kind. Ein weiterer Erwachsener zahlt € 10,00, ein weiteres Kind € 6,60.