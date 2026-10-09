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Igor Levit mit Beethoven-Sonaten und Gesprächskonzert in der Philharmonie Essen

Zum Auftakt des Beethoven-Schwerpunktes ist der große Pianist am 17. und 18. Oktober insgesamt drei Mal zu erleben

(lifePR) (Essen, )
Das Beethoven-Jubiläum 2027 feiert die Philharmonie Essen über die gesamte Spielzeit 2026/2027 mit 21 Konzerten. Den Auftakt gestaltet Star-Pianist Igor Levit mit gleich zwei Solo-Recitals und einem Gesprächskonzert. Der Virtuose wird unter dem Titel „Alles Beethoven“ alle 32 Klaviersonaten in sieben Städten Nordrhein-Westfalens zur Aufführung bringen. Die ersten beiden Konzerte finden in Essen statt. Der erste Abend am Samstag, 17. Oktober 2026, um 19:00 Uhr spannt den Bogen von Beethovens mozartverehrendem Debütwerk (Nr. 1) über einen trauermarschverhangenen fernen Widerhall der Revolution (Nr. 12) und fein ziselierte Verspieltheit (Nr. 25) zu einem der frühen Höhepunkte: Die „Waldstein“-Sonate (Nr. 21) widmete Beethoven jenem Gönner, der ihm einst wünschte, „Mozart’s Geist aus Haydns Händen“ zu erhalten. Im zweiten Recital am Sonntag, 18. Oktober 2026, um 17:00 Uhr zeigt Igor Levit, wie Beethoven bereits früh einem revolutionären Impuls Raum gab (Sonate Nr. 5) und gleichzeitig noch licht und leicht sein konnte (Nr. 19 und Nr. 20). Und er führt vor, wie auf virtuos-experimentelle Verdichtung (Nr. 22) eine alle Rahmen sprengende Leidenschaft folgt (Nr. 23 – „Appassionata“).

Zwischen den beiden Recitals setzt sich der Pianist im Rahmen einer Matinee am Sonntag, 18. Oktober 2026, um 11:00 Uhr mit dem Thema „Zukunftsforschung“ auseinander. Was das mit Beethovens „Waldstein“-Sonate zu tun hat, die Levit an diesem Vormittag live interpretiert, erläutert er am Klavier sowie im moderierten Gespräch mit der Zukunftsforscherin Prof. Dr. Kerstin Cuhls. Sie ist Leiterin des Bereichs Foresight für Wissenschaft und Zivilgesellschaft am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe.

Igor Levit ist einer der innovativsten und vielseitigsten Pianisten weltweit. Die New York Times beschreibt Igor Levit als einen der „bedeutendsten Künstler seiner Generation“, die Süddeutsche Zeitung als „Glücksfall“ für das heutige Konzertgeschehen. 2023 rief er mit dem Lucerne Festival das mehrtägige Klavier-Fest ins Leben. Seit Frühjahr 2022 ist Igor Levit Co-Künstlerischer Leiter des Heidelberger Frühling Musikfestivals. Igor Levits Aufnahmen für Sony Classical sind mit zahllosen Preisen ausgezeichnet, darunter vier Opus Klassik Awards, Gramophone’s „Artist of the Year 2020”-Award, Musical  America’s „Recording Artist of the Year 2020 sowie der „Recording of the Year“-Award als  auch der Instrumental Award des BBC Music Magazines.

Karten (€ 25,00-120,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Das gemeinsame Projekt „Alles Beethoven“ von Philharmonie Essen, Kölner Philharmonie, Konzerthaus Dortmund, Klavier-Festival Ruhr und Heinersdorff Konzerte steht unter der Schirmherrschaft von Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW.

Konzerte zum Beethoven-Jubiläum 2027 mit Igor Levit

Igor Levit
Alles Beethoven I
Igor Levit, Klavier
Ludwig van Beethoven
Sonate Nr. 1 f-Moll für Klavier, op. 2 Nr. 1
Sonate Nr. 12 As-Dur für Klavier, op. 26
Sonate Nr. 25 G-Dur für Klavier, op. 79
Sonate Nr. 21 C-Dur für Klavier, op. 53 „Waldstein“
Samstag, 17. Oktober 2026, 19:00 Uhr

Igor Levits Universum
Gesprächskonzert
Mit Beethoven in die Zukunft blicken
Igor Levit, Klavier, Gespräch
Prof. Dr. Kerstin Cuhls, Zukunftsforscherin
Dorothee Kalbhenn, Konzept, Moderation
Sonntag, 18. Oktober 2026, 11:00 Uhr

Igor Levit
Alles Beethoven II
Igor Levit, Klavier
Ludwig van Beethoven
Sonate Nr. 5 c-Moll für Klavier, op. 10 Nr. 1
Sonate Nr. 19 g-Moll, op. 49 Nr. 1
Sonate Nr. 20 G-Dur für Klavier, op. 49 Nr. 2
Sonate Nr. 22 F-Dur für Klavier, op. 54
Sonate Nr. 23 f-Moll für Klavier, op. 57 „Appassionata“
Sonntag, 18. Oktober 2026, 17:00 Uhr
Eine Kooperation der Philharmonie Essen mit Pro Arte Konzerte Essen

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