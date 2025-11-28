Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1044047

Theater und Philharmonie Essen GmbH Opernplatz 10 45128 Essen, Deutschland http://www.theater-essen.de
Ansprechpartner:in Frau Maria Hilber +49 201 81220
Logo der Firma Theater und Philharmonie Essen GmbH

Hommage an Miles Davis bei „Jazz in Essen“

Lesung und Konzert mit Benno Fürmann und Martin Auer Quintett im Grillo-Theater

(lifePR) (Essen, )
2026 wäre Jazz-Legende Miles Davis 100 Jahre alt geworden. Dieses Jubiläum nehmenErfolgsschauspieler Benno Fürmann und das Martin Auer Quintett zum Anlass, Musik und Persönlichkeit des legendären Trompeters neu zu beleuchten. Kurz vor dem Jahreswechsel, am Sonntag, 28. Dezember 2025, 20:00 Uhr, bringen sie unter dem Titel „100 Miles“ im Rahmen der Reihe „Jazz in Essen“ im Grillo-Theater (Theaterplatz 11, 45127 Essen) ungewohnte Facetten des „Prince of Darkness“ und seiner Musik zum Vorschein.

Neben Benno Fürmann als Sprecher spielen Martin Auer (Trompete), Florian Trübsbach (Saxofon), Jan Eschke (Piano), Andreas Kurz (Bass) sowie Bastian Jütte (Schlagzeug). In vorliegender Besetzung tourt das vermutlich dienstälteste deutsche Jazzquintett seit über einem Vierteljahrhundert durch Europa, die Vereinigten Staaten, den Nahen Osten, Indien und Sibirien. Bereits 2015 untermauerte das Martin Auer Quintett mit einem Remake des Albumklassikers „Kind of Blue“, wie intelligent und originell es das Erbe von Miles Davis in die Gegenwart transportiert.

Die Reihe „Jazz in Essen“ wird realisiert in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Essen und gefördert von der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. Kuratiert wird die Reihe von Dr. Berthold Klostermann.

Karten (€ 22,00) im TUP-TicketCenter unter T 02 01 81 22-200, per Mail unter tickets@theater-essen.de oder auf der Website www.theater-essen.de

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.