Hommage an Miles Davis bei „Jazz in Essen“
Lesung und Konzert mit Benno Fürmann und Martin Auer Quintett im Grillo-Theater
Neben Benno Fürmann als Sprecher spielen Martin Auer (Trompete), Florian Trübsbach (Saxofon), Jan Eschke (Piano), Andreas Kurz (Bass) sowie Bastian Jütte (Schlagzeug). In vorliegender Besetzung tourt das vermutlich dienstälteste deutsche Jazzquintett seit über einem Vierteljahrhundert durch Europa, die Vereinigten Staaten, den Nahen Osten, Indien und Sibirien. Bereits 2015 untermauerte das Martin Auer Quintett mit einem Remake des Albumklassikers „Kind of Blue“, wie intelligent und originell es das Erbe von Miles Davis in die Gegenwart transportiert.
Die Reihe „Jazz in Essen“ wird realisiert in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Essen und gefördert von der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. Kuratiert wird die Reihe von Dr. Berthold Klostermann.
Karten (€ 22,00) im TUP-TicketCenter unter T 02 01 81 22-200, per Mail unter tickets@theater-essen.de oder auf der Website www.theater-essen.de