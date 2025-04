Haydn, Mozart, Beethoven: Diewidmen sich den drei großen Wiener Klassikern in ihremam(19:00 Uhr Konzerteinführung) in der Philharmonie Essen. Diente dem erst achtjährigendie Komposition seiner ersten Sinfonie (KV 16) noch als musikalischer Zeitvertreib, hatte der 32-jährigevor der Veröffentlichung seiner Sinfonie Nr. 2, op. 36 schon etliche Ausrufezeichen gesetzt. Das gilt erst recht für die „Missa in angustiis“ d-Moll des 66-jährigen. Der Komponist verfasste diese „Messe in Bedrängnis“ in stürmischen Zeiten: Die napoleonischen Kriege tobten, und so entstand die wohl eindrucksvollste seiner Spätmessen, zugleich Haydns einzige in einer Moll-Tonart. Der Beiname „Nelsonmesse“ geht wohl auf den britischen Admiral Horatio Nelson zurück, zu dessen Ehren die Messe aufgeführt worden sein soll. Die Gesangssoli übernehmen in diesem Konzert die Aalto-Ensemblemitglieder Lisa Wittig (Sopran), Nataliia Kukhar (Mezzosopran), Mykhailo Kushlyk (Tenor), Baurzhan Anderzhanov (Bass) sowie als Gast Janina Mae Dettenborn (Sopran). Es singt außerdem der Philharmonische Chor Essen (Einstudierung: Patrick Jaskolka). Die musikalische Leitung hat Richard Egarr.(€ 18,00-45,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de