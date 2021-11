Händels Oratorium "Theodora" mit Joyce DiDonato

Oratoriumkommt amin der Philharmonie Essen in einer Weltklasse-Besetzung zur konzertanten Aufführung: Die amerikanische Mezzosopranistinist als Irene zu erleben, die Titelpartie übernimmt mit Lisette Oropesa eine von der New Yorker MET bis zur Wiener Staatsoper gefeierte Sopranistin. Hochkarätig besetzt sind auch die weiteren Rollen mit Michael Spyres (Septimius), John Chest (Valens) und Paul-Antoine Bénos-Djian (Didymus). Instrumentalensemble und Chormusizieren unter der Leitung von. Händel selbst hielt „Theodora“ für eines seiner bedeutendsten Werke. Es ist neben dem „Messiah“ außerdem das einzige Oratorium, in dem der Barockkomponist eine christliche Geschichte erzählte: Im antiken Antiochia widersetzt sich die Christin Theodora den Zwängen der römischen Besatzer und wählt mit ihrem römischen Geliebten als Märtyrerin den Tod. Das Religions- und Liebesdrama zeichnet sich durch besondere musikalische Innerlichkeit aus.Die Aufführung des Oratoriums in der Philharmonie Essen wird aufgenommen und als CD für das Label Warner Classics produziert.