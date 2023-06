Großer Beethoven-Abend in der Philharmonie Essen: Bundesjugendballett, „Ode an die Freude“ und mehr

„Ein Sommernachtstraum“ am Samstag, 10. Juni, um 18:00 Uhr

Früherer Bundestagspräsident Norbert Lammert schrieb Text für „Chorfantasie“

Beethovens Lieblingsgerichte auf der Speisekarte

Eine Choreografie von John Neumeier, eine neue Chordichtung des früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert, und natürlich darf auch die „Ode an die Freude“ nicht fehlen: Der große musikalischeamin dersteht ganz im Zeichen von. Unter dem Titel „Ein Sommernachtstraum“ führt die Philharmonie seit 2011 zum Saisonausklang unterschiedliche Künste zusammen. So auch diesmal: „Ewig uns“ – diese Schlussworte aus Beethovens Brief an „die unsterbliche Geliebte“ schweben als Leitmotiv über dem abwechslungsreichen dreiteiligen Programm, bei dem neben Musik auch Schauspiel und Ballett zu erleben sind. So stellt zunächst daseine Choreografie seines Gründerszu Beethovens Streichquartett op. 130 vor, begleitet vom renommierten. Im zweiten Teil lassen die Schauspieler*innen Lene Dax (Schauspiel Essen) und Gerhard Mohr in einer Inszenierung von Marijke Malitius das Alter Ego des Komponisten zu Wort kommen – flankiert von Beethovens Liedern und der wunderbaren Sopranistin Deirdre Angenent. Der dritte Teil schließlich, den dieunter der Leitung von, derund dersowie mehrere Gesangssolist*innen gestalten, steht ganz im Zeichen der großen Chorsinfonik, und das mit einem besonderen Coup: Für die Fantasie für Klavier, Chor und Orchester op. 80 hat der ehemalige Bundestagspräsidenteinen neuen Text verfasst. Und bevor der Abend mit dem letzten Satz aus der 9. Sinfonie samt „Ode an die Freude“ festlich beendet wird, kommt es zuvor zu einer bemerkenswerten Uraufführung: Erstmals erklingen wird ein fünfstimmiges Madrigal des Komponisten, der zuletzt am Aalto-Theater mit seiner gefeierten Oper „Dogville“ für überregionale Aufmerksamkeit gesorgt hat. Neben der ernsten Kunst wird auch das Leichte um Beethoven seinen Platz haben, wenn in den Pausen das Jazztrio umsich dem Großmeister von Duke Ellington her annähert. Ohne Beethoven geht es an diesem Abend übrigens auch in kulinarischer Hinsicht nicht: Auf der Speisekarte stehen Köstlichkeiten, die von den Lieblingsgerichten des Komponisten Inspiriert sind – Kalbstafelspitz, Pasta und mehr …(€ 33,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de