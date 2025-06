Ob in Schule, Kirche, Verein oder Theater – in ganz Essen singen Kinder und Jugendliche voller Begeisterung in Chören. Beim großen Chortag „Let’s sing loud“ amstehen sie endlich im Mittelpunkt! Die Aalto Spatzen, der Aalto-Kinderchor, der Schulchor der Andreasschule, der Kinder- und Jugendchor der Folkwang Musikschule, der Kinderchor und die Jugendkantorei der Auferstehungskirche sowie die Kinder der KiTas des Verein für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten Ruhrgebiet e.V. präsentieren sich über den Tag verteilt mit einem vielfältigen Programm mit schmissigen Texten und tollen Melodien, das von Liedern wie dem „Seeschlangensong“ über das Musical „Zoff auf der Wiese“ und das Musical „Wie bauen eine Stadt“ bis hin zu Songs wie „Can you hear me?“ reicht. Mitmachaktionen für alle Altersgruppen wie ein offenes Singen für KiTa-Kinder, ein offenes Singen für alle und zwei Workshops mit der A-cappella-Band „anders“ aus Freiburg für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren finden rundherum statt und bieten so viel Raum zum Ausprobieren. Den Höhepunkt bildet das große Abschlusskonzert um 18:00 Uhr mit der A-cappella-Band „anders“. Ein unvergesslicher Tag für junge Sänger*innen, Familien und alle, die Musik lieben.Das detaillierte Programm findet sich zum Download auf der Website der Philharmonie Essen.