Große Nachfrage: Zusatztermin für Konzert mit KROKE

Am Freitag, 8. Mai, um 21:30 Uhr in der Philharmonie Essen beim Festival TIKWAH

Aufgrund der großen Nachfrage bietet die Philharmonie Essen für das Konzert mit dem Trio KROKE am Freitag, 8. Mai, einen weiteren Termin an. Neben dem bereits ausverkauften Termin um 19:00 Uhr findet nun ein weiteres Konzert um 21:30 Uhr im NATIONAL-BANK Pavillonstatt. KROKE (Jiddisch für Krakau) hebt in seinen Konzerten den Schatz der jiddischen Tradition. Die Band fusioniert Klezmer mit musikalischen Strömungen europäischer Klassik, polnischem Jazz, Balkan- und Oriental-Pop. Ihr Erfolgsrezept, wie das des Klezmers selbst: Offen sein für Neues! Es sind die kleinen Winke des Schicksals, die für die Karriere so mancher Band verantwortlich sind. So begegnete die Band 1992 im Café Ariel in Krakau Steven Spielberg, der gerade „Schindlers Liste“ drehte. Dieser war so beeindruckt von ihrer Musik, dass er KROKE sogleich nach Israel einlud. Es folgten 2003 der „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“ und der „BBC Radio 3 Award for World Music“ für das Album „East meets East“. Bis heute hat KROKE 16 Alben veröffentlicht und gastiert europaweit auf den angesagtesten Konzert- und Festivalbühnen. „Wir sind Klezmer, deshalb improvisieren wir hauptsächlich und sind ständig auf der Suche nach etwas Neuem, auch in uns selbst.“ KROKE eben!

Unter dem Titel „TIKWAH“ richtet die Philharmonie Essen gemeinsam mit der Alten Synagoge Essen ein großes Festival jüdischer Musik aus. Das Programm erstreckt sich noch bis zum 30. Mai 2026 und somit über die nahezu gesamte Spielzeit 2025/2026. Weitere Kooperationspartner des Festivals sind das Schauspiel Essen, das Aalto Musiktheater, die Folkwang Musikschule, das Festival klezmer.welten Gelsenkirchen und die Lichtburg Essen. Weitere Informationen zum Festival unter tikwah-festival.de.

Karten (€ 25,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

„TIKWAH“ wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung.

