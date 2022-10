Grenzenlose Klangwelten beim Festival für Neue Musik NOW!

Im Herbst wird Essen wieder zum Zentrum für die Welt zeitgenössischer Klänge: Vomlädt diegemeinsam mit derund derzumein. Ermöglicht wird die zwölfte Ausgabe des Festivals maßgeblich von der, derund dem. 17 Veranstaltungen mit 15 Uraufführungen und deutschen Erstaufführungen in unterschiedlichsten Besetzungen, ein Workshop für Kinder und Jugendliche sowie ein Schulprojekt führen unter dem diesjährigen Mottoklanglich auf außereuropäisches Terrain und loten die Grenzen der Neuen Musik und ihrer Interpret*innen aufs Vielfältigste aus. In den Konzerten kommen Komponist*innen und Musiker*innen aus der ganzen Welt zusammen und präsentieren ein Programm, das mit außergewöhnlichem Instrumentarium und den damit verbundenen Klangwelten überrascht. Ein Werk über indischen Schöpfungsmythos gehört ebenso dazu wie Konzerte mit indonesischer Gamelan-Musik oder japanischem Nō-Theater.Zum Auftakt des Festivals stellen sich am 28. Oktober, um 18:00 Uhrvor, die das klassische Orchesterinstrumentarium mit traditionellen koreanischen Instrumenten vereinen. Anlass ist das 50-jährige Jubiläum des deutsch-koreanischen Kulturabkommens vom 22. August 1972. Im anschließenden Orchesterkonzert um 20:00 Uhr präsentieren diedann unter anderem ein Werk der koreanischen Komponistin Younghi Pagh-Paan sowie eine Uraufführung des neuen Orchesterwerkes „Aus zwei Welten“ von Jagyeong Ryu. Dem indischen Schöpfungsmythos „Mahābhārata“ widmet sich einen Tag später (29.10., 19:00 Uhr) ein neues Werk von Riccardo Nova, die daszur Uraufführung bringt. Im anschließenden Konzert (29.10., 21:00 Uhr) bringt der in Miami und Johannesburg lebende Austro-Amerikanermit seinem Ensembleund demein neues Werk ins Festival ein, das sich zwischen europäischer Avantgarde, experimenteller Neuer Musik und Afro-Groove bewegt.Seit dem 14. Jahrhundert gehört das Nō-Theater zu den magischsten Theaterformen Japans. Einen Einblick in diese Geschichten zwischen Mythologie und Realität, zwischen himmlischen und irdischen Götterwelten bieten am 30. Oktober, um 18:00 Uhr die japanischeund das. Auf eine pianistische Reise begibt sich am 31. Oktober, um 20:00 Uhr der für seine überraschenden Programmkonzeptionen bekannte Pianistmit Werken etwa von Claude Vivier und Claude Debussy, aber auch einer Uraufführung von Philippe Manoury. Gleich drei Uraufführungen sind im Konzert des Saxofonistenund deszu erleben (1.11., 16:00 Uhr), darunter das vom Ensemble in Auftrag gegebene und von der Ernst von Siemens Musikstiftung geförderte Stück „Humanity i love you #Nr. 2“ von Hanna Eimermacher. Eine weitreichende Horizonterweiterung bietet der darauf folgende Auftritt des indonesischen(1.11., 19:00 Uhr), das den großen Reichtum der javanischen Gamelan-Musik vorstellt und mit dem neuen Werk „The Time after – reset“ des Gamelan-Spezialistenauch den Bogen zur westlichen Moderne schlägt.Mit Uraufführungen der ukrainischen Komponist*innen Alla Zagaykevych und Adrian Mocanu ist am 3. November, um 20:00 Uhr daszu Gast, bevor am 4. November, um 20:00 Uhr dieund der Schlagzeugernicht nur das spektakuläre Schlagzeug-Konzert „The Tears of Nature“ von Tan Dun, sondern auch die Uraufführung des „Percussion Concerto“ von Malika Kishino präsentieren. Ein weiteres großes Orchesterkonzert beschließt das Festival am 6. November, um 18:30 Uhr: Zum Programm desgehört eine Uraufführung von Günter Steinke sowie die einen Tag zuvor in Köln uraufgeführten neue Werke von Mithatcan Öcal und Georges Aperghis.Die Folkwang Universität der Künste beteiligt sich mit zwei eigenen Konzerten von Lehrenden und Studierenden am diesjährigen Festival.sind am 30. Oktober, um 15:00 Uhr im Karl-Ernst-Osthaus-Saal des Museum Folkwang zu Gast. Mit dem Titel „Unsichtbare Farben“ spielt das Programm sowohl auf die neuen Klangfarben der Instrumente als auch auf deren Erklingen in einem Museum für Bildende Kunst an. Neben dem gleichnamigen Werk für Violine von Brian Ferneyhough erklingen Solowerke von Luciano Berio und Bernd Alois Zimmermann. Am 5. November, um 17:00 Uhr präsentieren die E-Gitarristen, ehemaliger Folkwang-Student, undgemeinsam mit demin der Neuen Aula der Folkwang Universität der Künste in Werden Uraufführungen von Achim Bornhöft, Mark Barden und Sebastian R. A. Wendt.Einen besonderen Akzent setzt die Stiftung Zollverein am 5. November, um 20:00 Uhr im Salzlager der Kokerei auf dem Welterbe-Gelände, wennihr Programm „Clearing Customs“ präsentieren. „Mein musikalischer Hintergrund ist ziemlich eklektisch und umfasst Klassik, Folk, Blues, Rock und experimentelle Musik“, sagt der Gitarrist Fred Frith über sein eigenes Musikverständnis. Die Experimentierfreudigkeit spiegelt sich auch in „Clearing Customs“ wider, wenn Friths Gitarre etwa auf die chinesische Zither Guzheng trifft oder sich die indische Trommel Mridangam mit klassischen Drums verbindet.Unter dem Titel „ZEN … in der Kunst des Musiktheaters“ sind am 1. November, von 10:00 bis 15:00 Uhr im Festsaal der Philharmonie Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren eingeladen, im Spiel mit allen Sinnen ein Mini-Theaterstück zu erarbeiten. Mit der „Versenkungspraxis“ buddhistischer Mönche tauchen die Teilnehmenden ein in die Welt der verschiedensten Klänge und Geräusche. Anmeldungen und weitere Informationen bei Merja Dworczak unter m.dworczak@philharmonie-essen.de oder Tel. 0201 81 22-826.Bei diesem Projekt widmen sich Schüler*innen des Maria-Wächtler-Gymnasiums, der LVR-Helen-Keller-Schule und des Gymnasiums Essen Nord-Ost dem Schlagzeugkonzert „The Tears of Nature“ des chinesischen Komponisten Tan Dun. Dabei setzen sich die Teilnehmenden mit Naturklängen wie Steingeklapper, Wassertropfen und Laubrascheln auseinander – sowie mit dem großen Bestand des modernen Schlagwerks. Nach zehn Wochen Projektunterricht werden die Ergebnisse der Kompositionsarbeiten in der Philharmonie Essen am 19. Januar 2023, um 19:00 Uhr im RWE Pavillon vorgestellt.Begleitend zum diesjährigen Festival bieten Prof. Günter Steinke und Prof. Barbara Maurer von der Folkwang Universität der Künste die Vorlesung „Grundlagen der Neuen Musik“ an. Im Laufe des Wintersemesters entsteht ein Bogen der Neuen Musik des 20. und 21. Jahrhunderts in ihren Personalstilen, ästhetischen Anliegen, Formgebungen, Neuerungen in Notation und Spieltechniken. Um der Vorlesung zu folgen, sind keine besonderen Vorkenntnisse in neuer Musik notwendig. Vorausgesetzt werden aber musikalische Grundbegriffe wie Notennamen, Taktarten und Instrumentenfamilien. Die Vorlesungsreihe hat bereits am 11. Oktober begonnen, Termine jeweils dienstags von 18:00 bis 20:00 Uhr in der Abtei Essen-Werden, Klemensborn 39, Hörsaal W 110 (Ausnahme: 1.11., Philharmonie Essen, Eventraum). Interessierte NOW!-Besucher*innen sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Zum Auftakt des Festivals besteht für das Publikum amdie Gelegenheit, mehr über das Programm zu erfahren. Im RWE Pavillon der Philharmonie Essen stelltvon der Folkwang Universität der Künste die Höhepunkte vor und erläutert das diesjährige Festival-Motto „Horizonte“. Außerdem erscheint ein Programmbuch mit Einführungen zu allen Werken. Die Publikation ist zum Preis von € 3,50 bei dieser Programmvorstellung sowie jeweils bei den weiteren Veranstaltungen erhältlich.Mit dem(Preis: € 25,00) sind für alle Veranstaltungen des NOW!-Festivals Karten zum vergünstigten Preis von jeweils € 6,60 erhältlich. Die Vergünstigung gilt für eine Karte pro Veranstaltung je Festivalpass. Der Festivalpass und die ermäßigten Karten zum Festivalpass-Preis sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr) und an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr). Eine Online-Buchung des Festivalpasses unter www.theater-essen.de ist nicht möglich.zum Preis von jeweils € 17,00 sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen derüber die zentrale Kartenhotline unter Tel. 0201 49 03-231 oder als Bestellung an karten@folkwang-uni.de.Prof. Günter Steinke von der Folkwang Universität der Künste stellt die Höhepunkte des Festivals vor und erläutert das diesjährige Festival-Motto „Horizonte“.27.10., 19:30 UhrPhilharmonie Essen, RWE PavillonShinhe Jung, PiriSungwoo Kang, DaeguemEunah Choi, BlockflöteEli Yoon, OboeSunman Kim, KlarinetteJunghyun Lim, HornSoyoung Shin, ViolineHyojung Cho, ViolaJunghoon Kim, VioloncelloSeungyeon Baik, VioloncelloEunji Lee, AjengSoyeon Park, GeomungoEunsol Cho, GayageumJuhee Kim, GayageumYoungseok Song, GitarreDongwoo Ham, JangguDongjin Lee, KlavierSungjin Kim, Dirigent„Croquis in the Air“ für Geomungo, Violine, Viola und Violoncello„Sigim“ für Gayageum, Gitarre, Altflöte, Bassflöte, Violine und Violoncello„Isomere“ für Daeguem, Piri, Bb Bassklarinette, Janggu, Klavier, Sanjo Gayageum, Violine und Violoncello„Sal Puri“ für Piri, Oboe, Bb Bassklarinette, Horn, Ajeng, Viola, Violoncello und Janggu„Passenger 1“ für Klarinette, Gayageum und Violoncello28.10., 18:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalBochumer SymphonikerJoongbae Jee, DirigentGünter Steinke, Moderation28.10., 20:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalVarijashree Venugopal, Stimme, Indische FlöteGuru Prasanna, KanjiraB.C. Manjunath, MridangamEnsemble MusikfabrikPeter Rundel, DirigentPaul Jeukendrup, Klangregie„Mahābhārata (Mantras, Fights and Threnody)“ für Stimme, Schlaginstrumente, Ensemble und Elektronik(Uraufführung, Auftragswerk des Festival NOW!)29.10., 19:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalBurkina Electric:Vicky Lamour, Tanz | Zoko Zoko, Tanz | Maï Lingani, Gesang| Wende K. Blass, GitarreEnsemble BRuCH:Marie Heeschen, Sopran | Sally Beck, Flöte | Ella Rohwer, Violoncello | Claudia Chan, KlavierLukas Ligeti, Schlagzeug, Elektronik, Leitung„Bobo Yengué“„Ligdi“„Mdolé“„Keleguiya“„Égal, pas pareil, nonpareil. Réflections sur badenya, fadenya, communauté et convivialité“(Uraufführung, Auftragswerk des Festival NOW!)„Bana“„Ça va chauffer“29.10., 21:00 UhrPhilharmonie Essen, RWE PavillonStudierende des Masterstudiengangs Neue Musik der Folkwang Universität der Künste:Naihua Chuang, Oboe | Aaron Wolharn, Flöte | Sebastian Langer, KlarinetteMariana Hernández González, Violine | Muzi Lyu, Violine | Rebekka Stephan, VioloncelloMoena Katsufuji, Klavier„Cassandra’s Dream Song“ für Flöte„Sequenza VIII“ für Violine„In nomine a tre“ für Oboe, Flöte und Klarinette„Intercommunicazione“ für Violoncello und Klavier„Unsichtbare Farben“ für Violine30.10., 15:00 UhrMuseum Folkwang, Karl-Ernst-Osthaus-SaalRyoko Aoki, Nō-StimmeArditti Quartet:Irvine Arditti, Violine | Ashot Sarkissjan, Violine | Ralf Ehlers, Viola | Lucas Fels, Violoncello„Hagoromo Suite" für Nō-Stimme und Streichquartett„Hannya“ für Nō-Stimme und Streichquartett„Horizont auf hoher See“ für Streichquartett30.10., 18:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalMartin von der Heydt, Klavier„Pianoforte“„I canti del gabbiano e il silenzio della laguna di notte“Étude Nr. 1 "Désordre"„Pour les sonorités opposées“ aus „Douze Études“Étude Nr. 1 "Spins"„13 Bagatelles“(Uraufführung, Auftragswerk von Martin von der Heydt, gefördert von der Kunststiftung NRW)„Shi Tao's picturesque Scene III - the pure Sound of Landscape“„Shiraz“31.10., 20:00 Uhr, Philharmonie Essen, RWE PavillonNala Levermann, Stimme, KlavierChanyuan Zhao, Harfe, TanzBenjamin Leuschner, Percussion, Regie1.11., 10:00 bis 15:00 UhrPhilharmonie Essen, FestsaalSalim Javaid, SaxofonEnsemble S201„The reciprocal Nature of Everything“„Humanity i love you # Nr. 2“ für fünf Performer – für Flöte, Oboe, Klarinette, Violoncello, Akkordeon und Rohre (Uraufführung, Kompositionsauftrag des Ensemble S201, gefördert von der Ernst von Siemens Musikstiftung)„tracing Iku“ für Flöte, Oboe, Klarinette, Akkordeon, Klavier, Violoncello und Elektronik(Uraufführung, Auftragswerk des Festival NOW!)„Misura.Obliquo“ für Saxofon solo(Uraufführung, Auftragswerk des Festival NOW!)1.11., 16:00 UhrPhilharmonie Essen, RWE PavillonMax Riefer, PerkussionKyai Fatahillah EnsembleIwan Gunawan, Leitung„The Time after – reset“ für javanisches pelog-slendro Gamelan-Ensemble, Solo-Perkussion und fixed Media(Uraufführung, Auftragswerk des Festival NOW!)„Fonem“ für javanisches Gamelan-Ensemble und Sopran„Sonata da Camera“ für javanisches Gamelan-Ensemble„Minutes“ für javanisches Gamelan-Ensemble„GAME-land“ für javanisches Gamelan-Ensemble„Orkes Bercahaya“ für javanisches Gamelan-Ensemble„Lalamba“ für javanisches Gamelan-Ensemble1.11., 19:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalE-MEX-EnsembleChristoph Maria Wagner, Dirigent„Così n’andammo infino alla lumiera“ für Flöte, Klarinette, Akkordeon, Klavier, Violine und Violoncello(Uraufführung, Auftragswerk des Festival NOW!)„The Song of Future Human“ für Klarinette, Klavier, Violine und Schlagzeug„By the Underground River“ für Flöte, Klarinette, Oboe, Klavier, Violine und Violoncello„It’s a Honeydew Hunt“ für Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier„Körnung“ für Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier„Black Wind of Time“ für Flöte, Oboe, Klarinette, Posaune und Schlagzeug(Uraufführung, Auftragswerk des Festival NOW!)3.11., 20:00 UhrPhilharmonie Essen, RWE PavillonAlexej Gerassimez, Schlagwerk | Duisburger Philharmoniker | Jonathan Stockhammer, Dirigent„Uzu“ für Orchester(Deutsche Erstaufführung, Auftragswerk der Suntory Hall Tokyo, des Winter International Arts Festival Sochi und des Festival NOW!)„The Tears of Nature“ – Konzert für Schlagzeug und Orchester„Percussion Concerto“(Uraufführung, Auftragswerk des Festival NOW!, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen)„Rocaná“ („Room of Light“) für Orchester4.11., 20:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalAdrian Pereyra, E-Gitarre | Ruben Mattia Santorsa, E-GitarreEnsemble Fons„Flor“ für zwei E-Gitarren und Live-Elektronik (Uraufführung, Ko-Auftragswerk des Festival NOW!)„Codex“ für zwei E-Gitarren und Live-Elektronik (Uraufführung, Ko-Auftragswerk des Festival NOW!)„Nenia“ für Flöte, Violine, Violoncello und Klavier (Uraufführung, Auftragswerk des Festival NOW!)5.11., 17:00 UhrFolkwang Universität der Künste, Neue Aula