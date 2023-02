Gordon Kampe: „Dogville“

Erstmals seit 15 Jahren präsentiert das Aalto-Musiktheater wieder eine Uraufführung: Die Opervonfeiert amPremiere im Aalto-Theater. Das Libretto basiert auf dem gleichnamigen, mehrfach ausgezeichneten Film des dänischen Regisseurs Lars von Trier aus dem Jahr 2003. Der aus Herne stammende Gordon Kampe hat lange an der Folkwang Universität der Künste gewirkt und sich längst als einer der wichtigsten Komponisten seiner Generation etabliert – davon zeugen nicht zuletzt der Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung oder das renommierte Stipendium der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo. Musikalisch verantwortlich ist Generalmusikdirektor, der diese Uraufführung maßgeblich mitinitiiert hat. Auf die Bühne bringen wird das in 18 Bildern komponierte Werk das Regieteam um(Bühne:, Kostüme:), der nach seiner Inszenierung von Verdis „Macbeth“ 2013 an das Aalto-Theater zurückkehrt. Die Uraufführung war bereits für die Spielzeit 2020/2021 vom früheren Intendanten Hein Mulders geplant und kommt nun endlich unter der seit Beginn dieser Saison amtierenden Intendantin Dr. Merle Fahrholz zur Premiere.Bei dem titelgebenden Dogville handelt es sich um einen fiktiven, abgeschiedenen Ort irgendwo in den Bergen, ein in sich geschlossener Kosmos. Nur Tom Edison hat hier so etwas wie Ambitionen. Der Alltag wird durchbrochen, als eines Tages die junge Grace, die vor Gangstern auf der Flucht ist, um Asyl bittet. Widerwillig gewährt man ihr Unterschlupf. Tom erwirkt schließlich, dass Grace sich bewähren darf, indem sie für alle Dorfbewohner*innen niedere Dienste verrichtet. Zum einen will er seinen Mitbürger*innen damit eine Lektion in Sachen Moral erteilen, zum anderen hat er sich in Grace verliebt und will sie in seiner Nähe behalten. Der Plan scheint zunächst aufzugehen, doch allmählich kippt die Stimmung in Dogville. Grace wird zunehmend erniedrigt und gedemütigt, muss sich in ihrer Not jedoch auf alles einlassen. Schließlich gibt es aber doch noch eine überraschende Lektion in Sachen Moral.Gordon Kampes fesselnde Neukomposition emanzipiert sich von Lars von Triers Film, indem darin ein deutlicher Fokus auf die Figur der Grace gelegt wird. Die Musik gibt Einblick in die menschliche Psyche und konfrontiert das Publikum mit dem Unsagbaren der archaischen Stoffvorlage. Auch Regisseur David Hermann konzipiert seine Inszenierung als Leidensweg der Grace, der am Ende zur Katastrophe führt. Lars von Triers minimalistisch-distanzierter Filmausstattung begegnet Bühnenbildner Jo Schramm mit einem Bühnenraum, der die sich zuspitzende und sich immer weiter dramatisierende Situation der Protagonistin Grace nachvollziehbar macht. Tabea Brauns Kostüme spüren der ernüchternden, prekären Lebensrealität einer dörflichen Lebensgemeinschaft nach.In einer der beiden Hauptrollen zu erleben ist die junge Sopranistin, die neben ihren Partien als Ensemblemitglied der Deutschen Oper am Rhein (u.a. Pamina in „Die Zauberflöte“, Susanna in „Le nozze di Figaro“ und Musetta in „La bohème“) als Gast etwa an der Königlichen Oper Stockholm (Susanna) und an der Komischen Oper Berlin (Lauretta in „Gianni Schicchi“ und Pamina) zu Gast war. Die Hauptrolle des Tom Edison übernimmt Bariton und Ensemblemitglied, der zuletzt u. a. als Papageno in „Die Zauberflöte“ oder als Gubetta in „Lucrezia Borgia“ am Aalto-Theater zu erleben war.Tomáš Netopil |David HermannJo Schramm |Tabea BraunPatricia Knebel, Christian SchröderLavinia Dames |Tobias GreenhalghBart Driessen |Heiko TrinsingerMarie-Helen Joël |Almuth Herbst |Etienne WalchMaartje Rammeloo |Alice Lackner |Andrei NicoaraChristina Clark |Rainer Maria Röhr |Karel Martin LudvikAlbrecht Kludszuweit |Mitglied des KinderchoresEssener PhilharmonikerSamstag, 11. März 2023, 19:00 Uhr, Aalto-Theater15., 23., 26. März; 1., 16., 30. April 2023Sonntag, 5. März 2023, Aalto-TheaterFreitag, 10. März 2023, 16:30 Uhr, Aalto-Cafeteria23. März und 1. April 2023, Aalto-Cafeteria30 Minuten vor jeder Vorstellung im Foyer(Premiere: € 16,00-77,00; weitere Vorstellungen: € 11,00-55,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter Tel. 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de