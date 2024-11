Glucks „Orfeo ed Euridice“ mit Cecilia Bartoli

ist die erfolgreichste Klassik-Künstlerin der Gegenwart und eine der populärsten Sängerinnen unserer Zeit. Die italienische Mezzosopranistin fasziniert nicht nur auf der Opernbühne, sondern widmet sich zudem regelmäßig besonderen Projekten. Eines davon präsentiert sie amin der Philharmonie Essen: Christoph Willibald Glucks fulminante Oper „Orfeo ed Euridice“ in einer konzertanten Fassung. Die Aufführung des Stücks in der raren „Parma“-Fassung beruht auf einer Produktion, die bei den Salzburger Pfingstfestspielen 2023 Premiere hatte. Schon dort hatte Cecilia Bartoli mit ihrem Orfeo das Publikum begeistert. An ihrer Seite sind Mélissa Petit (Euridice, Amore), der hervorragende Chor Il Canto di Orfeo sowie das von ihr gegründete Ensemble „Les Musiciens du Prince – Monaco“ unter der Leitung von Gianluca Capuano zu erleben.Cecilia Bartoli konnte das Publikum in der Philharmonie Essen in der Vergangenheit schon vielfach mit ihren atemberaubenden Auftritten fesseln. Zuletzt war sie hier im Dezember 2021 in Giovanni Battista Pergolesis „Stabat Mater“ zu hören. International ist sie nicht nur als Sängerin auf allen bedeutenden Bühnen präsent, sondern ist seit 2012 auch Künstlerische Leiterin der Salzburger Pfingstfestspiele. Zudem trat sie mit Beginn des Jahres 2023 ihr Amt als Direktorin der Opéra de Monte-Carlo an – als erste Frau, die in der Geschichte des Hauses diese Position bekleidet. Ihre Alben wurden unter anderem mit fünf Grammys ausgezeichnet. Insgesamt verkauften sich ihre Bild- und Tonträger mehr als zwölf Millionen Mal.(€ 65,00-120,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de