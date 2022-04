"Giselle" und "Smile" neu am Aalto Ballett Essen

Heute hat der Essener Ballettintendant Ben Van Cauwenbergh bei einer Pressekonferenz im Aalto-Theater das Programm für dievorgestellt. Mit einem Mix aus klassischem Repertoire und modernen Werken möchte der 63-Jährige auch in der kommenden Saison die Welt des Balletts so facettenreich wie möglich darbieten, um sein Publikum zu begeistern. Zwei Premieren stehen dabei im Mittelpunkt: Zum Auftakt im Herbst 2022 dürfen sich die Zuschauer*innen auf ein weiteres großes Handlungsballett freuen:. Van Cauwenbergh wird das Ballett nach der klassischen Fassung von Jean Coralli, Jules Perrot und Marius Petipa auf die Bühne bringen. Im Frühjahr 2023 folgt, ein Chaplin-Abend von Ben Van Cauwenbergh, der in Zusammenarbeit mit dem Choreografen und Ballettmeister Armen Hakobyan entsteht. Der Abend ist eine getanzte Liebeserklärung an den legendären Tramp mit Melone, Spazierstock, den viel zu großen Schuhen und dem Schnurrbart, der bei allem komischen Talent auch zuweilen eine traurige Figur war. Im späteren Frühjahr 2023 wird es darüber hinaus eine Neuauflage des Formatsgeben: Unter diesem Titel bekommen junge Choreograf*innen aus der Aalto-Compagnie bereits zum fünften Mal Gelegenheit, in der intimen Atmosphäre des Grillo-Theaters eigene Stücke zu präsentieren. Der genaue Premierentermin wird noch bekannt gegeben.Nach längerer Pause wird es in der kommenden Spielzeit ein Wiedersehen mit zwei beliebten Klassikern geben: mit Ben Van Cauwenberghs weihnachtlichem Familienballettund mit seiner virtuosen Ballettkomödienach Marius Petipa. Außerdem stehen ab Herbst 2022 die beiden Rockballetteund diewieder auf dem Programm.Abzeigt die Essener Compagniein einer Version von Ben Van Cauwenbergh nach Jean Coralli, Jules Perrot und Marius Petipa. Für Bühne und Kostüme zeichnet Dorin Gal verantwortlich, der unter anderem für „Dornröschen“, „Schwanensee“ oder „Don Quichotte“ märchenhaft-romantische Ausstattungen schuf. Und darum geht’s: Giselle ist ein unschuldiges Bauernmädchen und verliebt in Herzog Albrecht, der sich ihr gegenüber als einfacher Mann aus dem Volk ausgibt. Auch ist er bereits mit der Adeligen Bathilde verlobt. Als Giselle seinen Betrug entdeckt, stirbt sie an gebrochenem Herzen. Nach ihrem Tod wird sie in eine Untote verwandelt und lockt Albrecht ins Geisterreich. 2014 war die Geschichte bereits in der modernen Choreografie von David Dawson im Aalto-Theater zu sehen. Nun bringt sie der Essener Ballettchef in der klassischen Ausführung zur Musik von Adolphe Adam auf die Bühne.Mit dem Ballett-Abendwill Choreograf Ben Van Cauwenbergh seiner Verehrung für den großen Komiker Charlie Chaplin Ausdruck verleihen, der nicht nur als Schauspieler vor der Kamera stand, sondern auch als Regisseur, Produzent und Komponist wirkte. In verschiedenen Episoden zeichnet Van Cauwenbergh gemeinsam mit dem Choreografen Armen Hakobyan die unterschiedlichen Facetten dieses Multitalents nach, der einerseits den sympathisch-tollpatschigen Tramp verkörperte, andererseits in seinen Filmen aber auch soziales und pazifistisches Engagement zeigte. Die Musik für „Smile“ stammt zum einen von Chaplin selbst, aber auch von Richard Wagner, Tom Waits oder John Barry. Premiere für den Chaplin-Abend ist amim Aalto-Theater.Das neue Aalto-Spielzeitheft für die Saison 2022/2023 steht ab sofort unter www.theater-essen.de zur Einsicht und zum Download zur Verfügung und liegt in den Häusern der Theater und Philharmonie Essen sowie im TicketCenter zum Mitnehmen bereit.Nach zweijähriger Ruhezeit bietet die Theater und Philharmonie Essen (TUP) für die kommende Saison wieder Abonnements an. Festplatz-Abonnent*innen des Aalto-Theaters können exklusiv in der Zeit vomeinen Neuabschluss, einen Platztausch oder einen Abonnement-Wechsel vornehmen.Deran den TUP-Kassen, online, telefonisch und für schriftliche Bestellungen.Dieser Termin gilt auch für Käufer*innen eines Wahl-Abonnements sowie Nutzer*innen des Vielbucher*innen-Rabatts.Öffnungszeiten: Mo-Fr 10:00-16:00 UhrÖffnungszeiten: Di-Sa 13:00-18:00 UhrMo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-18:00 Uhr | Sa 10:00-16:00 UhrT 02 01 81 22-200 | F 02 01 81 22-201tickets@theater-essen.deAktuelle Informationen und mögliche Änderungen werden unter www.theater-essen.de veröffentlicht.