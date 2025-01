Geschenk an Essener Bürger*innen: Für fünf Euro ins Konzert

Ein besonderes Geschenk macht die Philharmonie-Stiftung der Sparkasse Essen den Bürger*innen der Stadt Essen zum Jahresbeginn: Sie lädt sie zum Konzert mit den legendärenund demam Sonntag, 06. April 2025, um 17:00 Uhr in der Philharmonie Essen ein. Die Karten für diesen besonderen Abend sind ab dem 20. Januar 2025 ab 10:00 Uhr gegen eine Schutzgebühr von € 5,00 über die Seite www.sparkasse-essen.de/... erhältlich. Mit dem Erlös wird das Education-Programm der Philharmonie Essen für Kinder, Jugendliche und Familien unterstützt., Intendantin der Philharmonie Essen,betont die Bedeutung des Projekts:„Die Philharmonie Essen soll ein Haus für alle Bürger*innen dieser Stadt sein und auch die Menschen erreichen, für die der Konzertbesuch noch nicht selbstverständlich ist. Wir freuen uns, in der Sparkasse Essen eine Partnerin an unserer Seite zu haben, die mit diesem Konzert vielen Menschen einen neuen Zugang zur Philharmonie ermöglicht. Unter diesen sind auch 100 Kinder und Jugendliche aus strukturschwachen Stadtbezirken.“, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Essen, war von Beginn an begeistert von der Idee: „In herausfordernden Zeiten brauchen wir Momente der Freude, um Kraft zu tanken. Einen solchen Moment wollen wir bewusst mit unserem Stadtgeschenk für die Essener Bürgerinnen und Bürger schaffen. Auch das gehört zum Auftrag unserer Philharmonie-Stiftung, die eine wichtige Säule unseres gesellschaftlichen Engagements ist. Ich bin überzeugt, dass das Konzert ein großartiges musikalisches Gemeinschaftserlebnis wird.“Auf dem Programm steht eine spritzige Auswahl bezaubernder Musik aus zahlreichen Disney-Filmen, die nicht nur Kinderherzen höher schlagen lassen, darunter „Mary Poppins“, „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, „The Aristocats“, „Das Dschungelbuch“ und „Die Eiskönigin“. Zum 100-jährigen Jubiläum der Walt Disney Company lässt das WDR Funkhausorchester gemeinsam mit dem sechsköpfigen A-cappella-Ensemble The King’s Singers noch einmal zahlreiche wunderbare Disney-Momente Revue passieren.Weitere Informationen unter www.sparkasse-essen.de/...