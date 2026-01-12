Kontakt
Geiger Frank Peter Zimmermann zu Gast bei den Essener Philharmonikern

Am 22. und 23. Januar stehen in der Philharmonie Essen Frank Martins Violinkonzert und Franz Schuberts „Große C-Dur-Sinfonie“ auf dem Programm

Die Essener Philharmoniker können in ihrem sechsten Sinfoniekonzert der laufenden Saison einen der weltweit führenden Violinisten als Gastsolisten begrüßen: Frank Peter Zimmermann wird am Donnerstag/Freitag, 22./23. Januar 2026, um 19:30 Uhr (19:00 Uhr Konzerteinführung) in der Philharmonie Essen das Violinkonzert von Frank Martin interpretieren. Außerdem bringt das Orchester unter der Leitung von Generalmusikdirektor Andrea Sanguineti die „Große C-Dur-Sinfonie“ von Franz Schubert zur Aufführung.

Das Konzert des Genfer Komponisten Frank Martin (1890-1974) ist von einem geheimnisvollen Hauch umgeben: Es ist der Luftgeist Ariel aus Shakespeares zauberhaft-poetischem Drama „Der Sturm“, der mal rätselhaft entrückt, mal fröhlich-wirbelnd in der Partitur erscheint. Martin, der Schönbergs Zwölftontechnik an die eigenen künstlerischen Visionen angepasst hatte, komponierte sein Violinkonzert 1951 unmittelbar nach Beendigung seiner „Cinq chansons d’Ariel“ und übernahm die mystisch-feenhafte Atmosphäre von Shakespeares Zauberinsel.

Der gebürtige Duisburger Frank Peter Zimmermann ist neben seiner internationalen Konzerttätigkeit immer wieder in seiner Heimatregion präsent. Dabei pflegt er insbesondere zu den Essener Philharmonikern eine besondere Beziehung: Seit 1981 trat er inzwischen über 30-mal gemeinsam mit dem Orchester auf. Zimmermann erhielt zahlreiche Musikpreise und Ehrungen, darunter das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland.

Karten (€ 18,00-45,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

