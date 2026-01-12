Geiger Frank Peter Zimmermann zu Gast bei den Essener Philharmonikern
Am 22. und 23. Januar stehen in der Philharmonie Essen Frank Martins Violinkonzert und Franz Schuberts „Große C-Dur-Sinfonie“ auf dem Programm
Das Konzert des Genfer Komponisten Frank Martin (1890-1974) ist von einem geheimnisvollen Hauch umgeben: Es ist der Luftgeist Ariel aus Shakespeares zauberhaft-poetischem Drama „Der Sturm“, der mal rätselhaft entrückt, mal fröhlich-wirbelnd in der Partitur erscheint. Martin, der Schönbergs Zwölftontechnik an die eigenen künstlerischen Visionen angepasst hatte, komponierte sein Violinkonzert 1951 unmittelbar nach Beendigung seiner „Cinq chansons d’Ariel“ und übernahm die mystisch-feenhafte Atmosphäre von Shakespeares Zauberinsel.
Der gebürtige Duisburger Frank Peter Zimmermann ist neben seiner internationalen Konzerttätigkeit immer wieder in seiner Heimatregion präsent. Dabei pflegt er insbesondere zu den Essener Philharmonikern eine besondere Beziehung: Seit 1981 trat er inzwischen über 30-mal gemeinsam mit dem Orchester auf. Zimmermann erhielt zahlreiche Musikpreise und Ehrungen, darunter das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland.
