Geiger Daniel Hope moderiert Philharmonischen Ball 2025 in Essen

Am Samstag, 08. Februar 2025 in der Philharmonie Essen

Kartenvorverkauf beginnt am 24. April 2024, um 10:00 Uhr

Erlös kommt den Kinder- und Jugendprojekten der Philharmonie Essen zugute

Die Philharmonie Essen lädt wieder zu einer rauschenden Ballnacht ein: Nach den erfolgreichen Ausrichtungen in den Jahren 2020 und 2023 findet am, ab 20:00 Uhr der nächstestatt.Durch das Programm führt mit dem Geigerauch diesmal eine prominente Persönlichkeit des Musiklebens, was, Intendantin der Philharmonie Essen, besonders freut: „Daniel Hope ist unserem Haus seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden. Dass er nicht nur exzellent Violine spielt, sondern auch als Moderator ausgezeichnete Qualitäten besitzt, ist kein Geheimnis. Ich freue mich sehr, dass wir Daniel als Conférencier für den Abend gewinnen konnten – seine Violine wird er natürlich mitbringen.“ Für den Ball, der im Ruhrgebiet einzigartig ist, wird die gesamte Philharmonie in einem außergewöhnlich festlichen Rahmen erstrahlen. Wo sonst Weltstars wie Anne-Sophie Mutter, Joyce DiDonato und Riccardo Muti zu Gast sind und die Essener Philharmoniker ihre Konzerte spielen, bringen nun Walzerklänge, Disco-Rhythmen und Swing das Publikum in Bewegung.Der finanzielle Erlös des Philharmonischen Balls kommt dender Philharmonie Essen zugute. Die Schirmherrschaft hat erneut Essensübernommen.Marie Babette Nierenz blickt mit großer Vorfreude auf die erneute Ausrichtung des Philharmonischen Balls: „Rund 2000 Gäste werden die Philharmonie wieder in einen festlichen Tanzpalast verwandeln. Unser Ball beschränkt sich dabei nicht nur auf den Wiener Walzer, sondern hält für jeden den passenden Tanzstil bereit. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir für die Finanzierung dieses festlichen Ereignisses wieder zahlreiche Partner*innen gewinnen konnten. Dank dieser Förderungen bewegen sich die Eintrittspreise in einem sehr moderaten Rahmen, was uns dabei hilft, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger anzusprechen.“Gefeiert wird nicht nur im Alfried Krupp Saal, dessen Parkett sich auf die Höhe des Foyers hochfahren lässt, sondern im gesamten Haus. Für eine musikalische Bandbreite sorgen im großen Ballsaal gleich mehrere Ensembles und Interpret*innen. Diewerden den Ball unter der Leitung von Generalmusikdirektoreröffnen. Im weiteren Verlauf des Abends werden dann zwei hochkarätige Orchester aus Wien das Publikum auf der Tanzfläche im Alfried Krupp Saal in Schwung versetzen: Dasunter der Leitung vonund diebegleiten durch die Nacht. Zusätzliche Akzente setzen verschiedene Show-Acts: Aus dem benachbarten Aalto-Theater und somit als weiterer spartenübergreifender Beitrag der Theater und Philharmonie Essen ist daszu erleben. Für weitere Einlagen auf dem Parkett sorgt außerdem das preisgekrönte Tanzpaar. Einen besonderen Akzent setzt zudem in Kooperation mit dem Varieté et cetera Bochum die Luftartistin. Unterhaltsames Schmankerl für alle Ballgäste: Wer Lust hat, ist zu einer, dem traditionellen französischen Gruppentanz, eingeladen.Imder Philharmonie geben diesowie die regionale Lindy-Hop-Szene den Ton an, während im RWE Pavilloneine mitreißende Clubatmosphäre garantieren. Eine besondere Attraktion wartet in der(Weißer Saal): In Kooperation mit derhaben die Ballgäste die Möglichkeit, an Black-Jack- und Roulette-Tischen ihr Glück zu versuchen. Ein wenig Fortune ist freilich auch bei der großennotwendig, um einen der vielen attraktiven Preise zu gewinnen. Die Einnahmen daraus kommen ebenfalls den Kinder- und Jugendprojekten der Philharmonie zugute.Vielfalt bietet der Philharmonische Ball auch in kulinarischer Hinsicht. Von Canapés bis Currywurst, von Champagner bis Stauder-Pils ist für jeden Geschmack etwas dabei. Diewerden an mehreren Ständen im ganzen Haus verkauft. Wein-Liebhaber*innen finden eine Auswahl an hochwertigen Tropfen in der Vinothek der WeinGalerie am Schloss.Ermöglicht wird die Ausrichtung des Philharmonischen Balls durch. Neben der Allbau GmbH und der MERKUR SPIELBANK Hohensyburg als Premiumpartner und der Funke Mediengruppe als Medienpartnerin kann die Philharmonie Essen auf weitere Partnerschaften zählen:Arsatec GmbH, Axel Arnolds GmbH, Bankhaus Bauer, Cove & Co, Deichmann SE, Dentalzentrum Essen, EMG - Essen Marketing GmbH, Frankfurter Bankgesellschaft, Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e.V., GENO BANK ESSEN eG, IEW – Interessengemeinschaft Essener Wirtschaft e.V., KULTUREXPERTEN Dr. Scheytt GmbH, NATIONAL-BANK AG, NICKEL Wirtschaftsprüfung Steuerberatung, ODDO BHF SE, opta data Gruppe, Red Dot Design Award, RST Beratungsgruppe, Vonovia SEADTV Tanzschule Lentz, GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH, Lindy Pott, Philharmonie Club, Privatbrauerei Jacob Stauder GmbH & Co. KG, RGE Kulinarisch Essen, Sheraton, Essen Hotel, WeinGalerie am SchlossDank der Partnerschaft mit der Tanzschule Lenz besteht die Möglichkeit, seine Tanzkenntnisse im Vorfeld aufzubessern. Weitere Informationen zur Buchung von Tanzkurzen unter tanzschule-lentz.de.: € 75,00. Mit diesen Karten erhält man Zugang in alle Säle (die Kapazität im Alfried Krupp Saal ist begrenzt), es gibt keine festen Sitzplätze. Freie Sitzgelegenheiten werden in den Foyers zur Verfügung stehen.Tischkarten können im TUP-TicketCenter (II. Hagen 2, 45127 Essen) telefonisch unter T 02 01 81 22-200 und per E-Mail unter tickets@theater-essen.de erworben werden. Flanierkarten sind auch online unter www.theater-essen.de erhältlich.