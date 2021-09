Gefühlschaos der Liebenden: Mozarts "La finta giardiniera"

Das Aalto-Musiktheater präsentiert Wolfgang Amadeus Mozarts wegweisendes Jugendwerkamals erste Premiere der Spielzeit 2021/2022. Die Oper ist eine Geschichte voller Irrungen und Wirrungen. Das verrät schon der Titel, denn die „falsche Gärtnerin“ Sandrina ist in Wahrheit die Marchesa Violante Onesti. Da ist es nicht weiter verwunderlich, dass es sich um ein Auftragswerk anlässlich des Münchner Karnevals handelt. Denn jede der sieben Figuren verbirgt ihr wahres Ich hinter der Maske des schönen Scheins oder findet erst in der Verkleidung zu ihrem wahrhaftigen Selbst. Denn Mozart wäre nicht Mozart, wenn er nicht auch hier zeitgenössische Liebes- und Beziehungskonzepte hinterfragen würde. Als er den Auftrag zur Komposition 1775 erhielt, war er gerade einmal 18 Jahre jung. Umso erstaunlicher ist es, wie radikal neu das Werk anmutet.Erstmals auf einer deutschen Bühne Regie führen wird: Das aus Prag stammende Multitalent ist in seiner tschechischen Heimat vor allem als Sänger und Bandleader seiner Swing-Formation „The Melody Makers“ bekannt. Viele Jahre trat er zudem als Schauspieler in Erscheinung und konnte auch als Regisseur überzeugen – etwa in Leoš Janáčeks Oper „Das schlaue Füchslein“ am Prager Nationaltheater. Ihm zur Seite steht der international profilierte Bühnenbildner, der unter anderem bei den Bayreuther Festspielen sowie an großen Bühnen wie der New Yorker Met und dem Royal Opera House in London tätig ist. Am Aalto-Theater war er zuletzt für die Ausstattung von Mozarts „Così fan tutte“ verantwortlich. Am Pult der Essener Philharmoniker dirigiert der Generalmusikdirektor und bekennende Mozart-LiebhaberTomáš Netopil |Ondřej HavelkaFrank Philipp Schlößmann |Jana Zbořilová |Andrea MiltnerováSvenja GottsmannRichard Samek |Giulia MontanariDmitry Ivanchey |Sophia BrommerAlexandra Kadurina |Christina Clark |Tobias GreenhalghEssener PhilharmonikerSamstag, 2. Oktober 2021, 19:00 Uhr, Aalto-Theater7., 17., 21., 31. Oktober; 13., 21. November; 1., 22. Dezember 202130 Minuten vor jeder VorstellungFreitag, 1. Oktober 2021, 16:30 Uhr, Aalto-Theater