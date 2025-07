Die Essener Philharmoniker sind in diesem Sommer wieder in Amsterdam zu Gast: Amspielt das Orchester unter der Leitung seines Generalmusikdirektors Andrea Sanguineti im Concertgebouw. Auf dem Programm stehenaus „Powder Her Face“ von Thomas Adès, die „von Nikolai Rimski-Korsakow und Max Bruchs. Solist ist der Geiger Timothy Chooi, der Preise bei so bedeutenden Wettbewerben wie dem „Concours Reine Élisabeth“ in Brüssel und dem „Internationalen Joseph-Joachim-Violinwettbewerb“ in Hannover gewonnen hat. Im Anschluss an das Konzert werden Andrea Sanguineti und Timothy Chooi ein Interview im Spiegelsaal geben.Die sommerlichen Auftritte der Essener Philharmoniker im Concertgebouw sind in den vergangenen Jahren zu einer Tradition geworden. Der Konzertsaal in Amsterdam gilt als einer der bedeutendsten, schönsten und akustisch besten der Welt.Karten und weitere Infos unter www.concertgebouw.nl