Ganz große Oper mal drei: Puccinis "Il Trittico" am Aalto-Theater

– unter diesem Titel fassteseine drei einaktigen Opern „Il Tabarro“ (Der Mantel), „Suor Angelica“ (Schwester Angelica) und „Gianni Schicchi“ zusammen. AmEssen feiert dieses dreiteilige Kunstwerk – das „Triptychon“, so die deutsche Übersetzung – amPremiere. Es handelt sich um drei auf den ersten Blick ganz unterschiedliche Geschichten: ein Eifersuchtsdrama im Stil eines film noir in Paris an der Seine; die mystische Verklärung einer Nonne in einem Kloster Ende des 17. Jahrhunderts; eine mittelalterliche Erbschaftskomödie in Florenz mit so vielen turbulenten Wendungen, dass einem schwindelig wird. Und doch sind die Stücke miteinander zu einer Einheit verbunden, indem sie verschiedene Arten repräsentieren, wie man mit Leben und Tod umgehen kann. Trotz der ungewöhnlichen Struktur bleibt sich Puccini hier selbst und seiner Ästhetik treu: Unglückliche Liebespaare, herzzerreißende Sterbeszenen und ein untrügliches Gespür für die Nöte der kleinen Leute lassen die Einakter zur ganz großen Oper werden. Und mit der Arie „O mio babbino caro“ schrieb der Komponist eine seiner berühmtesten und beliebtesten Melodien, die auch vielfach in Filmen und Werbung verwendet wird.Zu einem spannungsgeladenen Gesamtkunstwerk verbinden wird die drei Einakter: Der Regisseur begeisterte am Aalto-Theater vor drei Jahren mit seiner Inszenierung von Verdis „Otello“ und eröffnete hier mit seiner intensiven Deutung von Leoncavallos „Bajazzo“ im vergangenen Sommer das Programm nach der langen Corona-Pause., mit dem Schwab bereits in diesen beiden Produktionen zusammengearbeitet hat, entwarf auch für „Il Trittico“ das Bühnenbild. Verantwortlich für die Kostüme ist, die ebenfalls dem „Otello“-Regieteam angehörte. Die anspruchsvollen Gesangspartien sind größtenteils mit Sänger*innen des Aalto-Ensembles, aber auch mit Gästen wie Annemarie Kremer und Sergey Polyakov besetzt, die das Publikum bereits mehrfach am Essener Opernhaus erleben konnte. Die musikalische Leitung hat, der am Aalto-Theater bereits mit „Nabucco“ zu erleben war und sich darüber hinaus als Experte des italienischen und französischen Repertoires an vielen internationalen Häusern auszeichnen konnte, darunter die Metropolitan Opera New York und das Teatro Real Madrid sowie in Deutschland die Deutsche Oper Berlin und die Staatsopern in Hamburg und Stuttgart.Roberto Rizzi Brignoli |Roland SchwabPiero Vinciguerra |Gabriele RupprechtPatrick Jaskolka |Christian SchröderOpernchor des Aalto-Theaters | Essener PhilharmonikerIl Tabarro:Heiko Trinsinger |Sergey Polyakov |Uwe EikötterBaurzhan Anderzhanov |Annemarie Kremer |Bettina RanchChristopher Hochstuhl |Giulia Montanari, Christopher HochstuhlSuor Angelica:Jessica Muirhead |Bettina Ranch |Marie-Helen JoëlLiliana de Sousa |Marion ThienelGiulia MontanariGianni Schicchi:Heiko Trinsinger |Lilian Farahani |Marie-Helen JoëlCarlos Cardoso |Uwe Eikötter |Christina ClarkBaurzhan Anderzhanov |Christoph Seidl |Tobias GreenhalghLiliana de SousaSamstag, 22. Januar 2022, 19:00 Uhr, Aalto-Theater30. Januar; 5., 13. Februar; 2., 20., 31. März; 24. April; 15. Juni 2022Sonntag, 16. Januar 2022, 11:00 Uhr, Aalto-TheaterFreitag, 21. Januar 2022, 16:30 Uhr, Aalto-Cafeteria30. Januar; 13. Februar 2022, Aalto-Cafeteria30 Minuten vor jeder Vorstellung im Foyer(Premiere: € 16,00-77,00; weitere Vorstellungen: € 11,00-55,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 (Mo und Sa 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-18:00 Uhr) sowie online unter www.theater-essen.de . Vorverkaufsbeginn für Januar 2022 am 9. Dezember.