„Foyergeflüster“ präsentiert Geschichten, die das Leben schreibt

Lieben und streiten, lachen und weinen, essen und trinken – die Oper verhandelt Themen, die wir aus unserem eigenen Leben kennen. Und wo kann man sich über solche Erfahrungen und Erlebnisse des Alltags besser austauschen als im Theater-Foyer, dem Treffpunkt des Publikums! Denn hier finden sich alle ein, die aus unterschiedlichsten Beweggründen ins Theater kommen und doch miteinander verbunden sind durch die Erwartung, die Vorfreude und manchmal auch die Skepsis gegenüber dem bevorstehenden Bühnengeschehen. Mit dem musikalischen Programmgreift das Aalto Musiktheater amdiese ganz besondere Stimmung auf und lässt prominente Opernfiguren zu den kleinen und großen Gegebenheiten des Alltags musikalisch zu Wort kommen. Mit Arien unter anderem aus Rossinis „Barbier von Sevilla“, Humperdincks „Hänsel und Gretel“, Bizets „Carmen“, Webers „Freischütz“, Mozarts „Hochzeit des Figaro“, Puccinis „Tosca“ und Smetanas „Verkaufter Braut“ lassen Ensemblemitglieder des Aalto Musiktheaters und Gäste das Publikum an den kleinen und großen Gefühlen teilhaben, die die Oper zu bieten hat. Begleitet vom Folkwang Kammerorchester Essen präsentieren die Sänger*innen liebevolle Episoden einzelner Menschen oder Paare, die sich dann zu einer großen Geschichte zusammenweben. Das Programm „Foyergeflüster“ zeigt, wie unmittelbar die Geschichten der Bühne im eigenen Alltag verankert sind. Und wer Lust hat, steigt einfach mit ein und singt mit, was das Zeug hält. So erleben alle gemeinsam „100 % Oper“!Mit „Foyergeflüster – 100 % Oper“ setzt das Aalto-Theater das Projektfort, das seit der vorletzten Spielzeit dazu einlädt, Musiktheater aus einer neuen Perspektive wahrzunehmen und mit innovativen Ideen neue Erzählformen zu entwickeln. Ermöglicht wird das Projekt durch die Förderung „Neue Wege“ des Landes NRW.Mit Musik von Ruggero Leoncavallo, Gioacchino Rossini, Engelbert Humperdinck, Bedřich Smetana, Georges Bizet, Eduard Künneke, Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini und Henry PurcellMarie-Helen Joël |Marijke Malitius |Sandra PaulkowskyViola Michalski |Oliver Malitius, Heribert FecklerHeribert FecklerHeiko Trinsinger, KS. Marie-Helen Joël, Alejandro del Angel, Henrik Wager, Karin Strobos, KS. Christina Clark, KS. Rainer Maria Röhr, Dmitry Ivanchey, Heejin Kim, Sabine Osthoff und Nikolaus FluckFreitag, 27. September 2024, 16:30 Uhr, Aalto-Theater, FoyerFreitag, 27. September 2024, 19:30 UhrSamstag, 28. September 2024, 12:00 Uhr(€ 20,00 / € 10,00 ermäßigt) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de