Festival für Neue Musik NOW! startet mit Korea-Schwerpunkt

Das(28.10. bis 6.11.) beginnt am morgigen, mit zwei Konzerten in deranlässlich des 50. Jahrestages des deutsch-koreanischen Kulturabkommens. Umstellen sich zunächstvor, die das klassische Orchesterinstrumentarium mit traditionellen koreanischen Instrumenten vereinen. Zur Aufführung kommen Werke der koreanischen Komponist*innen Yonghee Kim, Gitbi Kwon, Laehwang Jang, Hongjoo Jung und Yeoul Choi. Mit dem Kulturabkommen vom 22. August 1972 formulierten die Regierungen der Republik Korea und der Bundesrepublik Deutschland ihren gemeinsamen Wunsch, den kulturellen Austausch und das gegenseitige Verständnis für Kultur und Geistesleben der beiden Staaten zu fördern. Im anschließenden Orchesterkonzert umpräsentieren dieunter der Leitung von Joongbae Lee ebenfalls ein koreanisches Programm mit Werken von Younghi Pagh-Paan, Jeonghun Choi, Isang Yun sowie der Uraufführung des neuen Stücks „Aus zwei Welten“ von Jagyeong Ryu.Das diesjährige Festival NOW! führt unter dem Motto „Horizonte“ klanglich auf außereuropäisches Terrain und lotet die Grenzen der Neuen Musik und ihrer Interpret*innen aufs Vielfältigste aus. In den Konzerten kommen Komponist*innen und Musiker*innen aus der ganzen Welt zusammen und präsentieren ein Programm, das mit außergewöhnlichem Instrumentarium und den damit verbundenen Klangwelten überrascht. Das Festival wird ausgerichtet von der, derund der. Ermöglicht wird die zwölfte Ausgabe maßgeblich von der, derund dem. Auf dem Programm stehen 17 Veranstaltungen mit 15 Uraufführungen und deutschen Erstaufführungen in unterschiedlichsten Besetzungen, ein Workshop für Kinder und Jugendliche sowie ein Schulprojekt.Mit dem(Preis: € 25,00) sind für alle Veranstaltungen des NOW!-Festivals Karten zum vergünstigten Preis von jeweils € 6,60 erhältlich. Die Vergünstigung gilt für eine Karte pro Veranstaltung je Festivalpass. Der Festivalpass und die ermäßigten Karten zum Festivalpass-Preis sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr) und an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr). Eine Online-Buchung des Festivalpasses unter www.theater-essen.de ist nicht möglich.zum Preis von jeweils € 17,00 sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen derüber die zentrale Kartenhotline unter Tel. 0201 49 03-231 oder als Bestellung an karten@folkwang-uni.de