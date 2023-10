Festival NOW! für Neue Musik widmet sich musikalischen Utopien und Konzepten

Im Herbst wird Essen wieder zum Zentrum für die Welt zeitgenössischer Klänge: Vomlädt diegemeinsam mit derund demzumein. Ermöglicht wird die 13. Ausgabe des Festivals maßgeblich von der, derund demdes Landes Nordrhein-Westfalen. 19 Veranstaltungen mit zehn Uraufführungen und zwei deutschen Erstaufführungen in unterschiedlichsten Besetzungen, Workshops für Kinder und Erwachsene sowie ein Schulprojekt beschäftigen sich unter dem diesjährigen Mottomit musikalischen Konzepten und Komponist*innen, deren Musik etwas Idealtypisches anstrebt.Das Festival beginnt mit einem Doppelkonzert des Saxofon-Quartettsamim Alfried Krupp Saal der Philharmonie Essen: Für Salvatore Sciarrinos „La Bocca, I Piedi, Il Suono“ erhält das Ensemble umUnterstützung von Saxofon-Schüler*innen der Essener Folkwang Musikschule, bevor es dann ummit Julien Malaussenas „the dark side of nostalgia“ (gespielt von XASAX und derunter der Leitung von Johannes Kalitzke) zur ersten Uraufführung des Festivals kommt. Den darauffolgenden, gestalten zwei Ensembles, die das Festival von Beginn an mitgeprägt haben: Zunächst ist umdas vom Landesmusikrat NRW geförderte Percussion-Ensemblezu erleben (zum Konzertprogramm gehört unter anderem die Uraufführung von Pierluigi Billiones „Mani. Materia“), umhebt dasneue Werke von Jennifer Walshe und Yann Robin aus der Taufe. Wiederum zwei Uraufführungen (von Stefan Prins und Stefan Keller) sind mit demzu erleben, das seit 2003 mit seinem besonderen Klangbild und außergewöhnlichen Projekten die Neue-Musik-Landschaft in Deutschland und Europa bereichert hat und amnun erstmals in Essen zu Gast ist. Die in Paris beheimatete, 1958 von Pierre Schaeffer als Institut zur Erforschung der elektroakustischen Musik gegründet, bringt sein einzigartiges „Acousmonium“ in die Philharmonie Essen, ein „Orchester“ aus unterschiedlichen, auf der Bühne verteilten Lautsprechern: In zwei Konzerten amwerden diese im Alfried Krupp Saal der Philharmonie Essen mit Werken (darunter zwei Uraufführungen) bespielt, die in der GRM entstanden sind. Ein spannendes Intermezzo gibt es umim RWE Pavillon mit Werken der 91-jährigen Grande Dame der französischen Moderne Éliane Radigue, die bereits in den 1950er Jahren mit GRM-Gründer Pierre Schaeffer zusammengearbeitet hat.Ein Konzert im Karl-Ernst-Osthaus-Saal des Museum Folkwang amist der erste von zwei Beiträgen der: Studierende des Masterstudiengangs Neue Musik stellen mit Franco Donatoni, Karl-Heinz Stockhausen, Brian Ferneyhough, Salvatore Sciarrino und Enno Poppe Komponisten und Werke in den Mittelpunkt, die für eine neue Konzeption von Musik stehen. Das zweite Konzert der Folkwang Universität widmet sich amin der Basilika St. Ludgerus in Essen-Werden dem Schaffen Luigi Nonos. Am selben Ort rundet dann umeines der letzten Werke Nonos, „La lontananza nostalgica utopica futura“ für Solo-Violine (Solistin:) und 8-Kanal-Tonband den Themenkomplex faszinierend ab.Der 2006 verstorbene Komponist, dem die Philharmonie Essen anlässlich seines 100. Geburtstages am 23. Mai 2023 eine eigene Reihe widmet, erhält auch beim diesjährigen Festival NOW! einen Fokus: Im Konzert mit denund dem(Leitung: Sylvain Cambreling) amin der Philharmonie Essen stehen mit „Lux Aeterna“, dem Orgelstück „Volumina“ (Solist: Dominik Sustek) und dem „Requiem“ drei zentrale Werke Ligetis auf dem Programm. Den Kontrapunkt dazu setzt die Deutsche Erstaufführung des neuen Orchesterwerks „strange bird – no longer navigating by a star“ von Clara Iannotta. Eine augenzwinkernde Präambel bildet eine Stunde zuvor im RWE Pavillon die Aufführung von Ligetis Kultstück „Poème Symphonique für 100 Metronome“.Wie schon so häufig beim Festival NOW! gestalten dieein großes Orchesterkonzert: Im Mittelpunkt der beiden Abende in der Philharmonie Essen am, steht das neue Violinkonzert „Not alone we fly“ des italienischen Komponisten Aureliano Cattaneo. Die Geigerin, in dieser Spielzeit Porträtkünstlerin der Philharmonie Essen, bringt das Werk gemeinsam mit dem Orchester unter der Leitung von Jonathan Stockhammer zur Uraufführung.Ein weiteres großes sinfonisches Konzert im Alfried Krupp Saal beschließt das Festival am: Das(Leitung: Peter Rundel) und das vierköpfige Instrumentalensemblepräsentieren den eindrucksvollen Werkzyklus „TZIMTZUM“ der deutschen Komponistin Sarah Nemtsov über mystische Schöpfungsvorstellungen im Judentum.Interessierte Laienmusiker*innen und -sänger*innen sind herzlich eingeladen, ein Konzert im Rahmen des Festivals NOW! für Neue Musik in der Philharmonie Essen mitzugestalten: Amim RWE Pavillon bringt dasAuszüge aus dem großen Zyklus „The Great Learning“ von Cornelius Cardew zur Aufführung. Gefragt sind vor allem große Instrumente (etwa Cello, Kontrabass, Tuba und Posaune) und kräftige Stimmen. Im Vorfeld des Konzertes finden vier Proben mit dem E-MEX Ensemble statt: am 14. und 28. Oktober, am 4. November sowie eine Generalprobe am Tag des Konzertes (12. November). Die Teilnahme an Proben und Konzert sind kostenlos. Cornelius Cardew (1936-1981) war zwar künstlerischer Weggefährte von John Cage und Karlheinz Stockhausen. Doch der englische Komponist versuchte immer wieder mit außergewöhnlichen Projekten, die Neue Musik aus den Elfenbeintürmen und Spezialistenzirkeln zu befreien. Dazu beigetragen hat seine 1971 beendete Komposition „The Great Learning“, mit der dem ungeschulten Ohr das Vokabular der zeitgenössischen Musik nähergebracht wird. Anhand einfacher Improvisationsmodelle und Übungen musizieren musikalische Profis und Lai*innen miteinander. Die Grenzen zwischen Geräusch und Musik, schriftlich Fixiertem und spontaner Entscheidung verschwimmen.Informationen und Anmeldung: Merja Dworczak, T 0201 81 22-826, education@philharmonie-essen.deEin abenteuerliches Klangmosaik aus „Klangbausteinen“ können Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren im Workshop „Silkroad Kids“ amin der Philharmonie Essen entwickeln. Die Rhythmen, Klänge und Geräusche entstehen aus vorproduzierten Klangfragmenten aus dem Computer, sogenannten Samples, mit denen die Teilnehmenden zusammenspielen. Zum Schluss wird die Entstehung des Mosaiks in einer kleinen multimedialen Klangperformance präsentiert.Informationen und Anmeldung: Merja Dworczak, T 0201 81 22-826, education@philharmonie-essen.deBei diesem Projekt widmen sich Schüler*innen Essener Schulen der Musik György Ligetis, die viele traditionelle Ideale aufbricht, welche die westliche Musik seit Jahrhunderten geprägt haben. Nicht umsonst hat Stanley Kubrick viele Zitate aus Ligetis Werken im Soundtrack zu seinem epochalen Science-Fiction-Film „2001: Odyssee im Weltraum“ benutzt. Die teilnehmenden Schulklassen gehen bei diesem Projekt auf ihre eigene Odyssee in den Weltraum der Klänge und suchen nach weiteren schwerelos wirkenden Verbindungen, die eine ähnliche Faszination hervorrufen können. Ihre eigene Weltraummusik stellen sie in einem öffentlichen Abschlusskonzert amin der Philharmonie Essen vor.Zum Auftakt des Festivals besteht für das Publikum amdie Gelegenheit, mehr über das Programm zu erfahren. Im RWE Pavillon der Philharmonie Essen stellt Prof. Günter Steinke von der Folkwang Universität der Künste die Höhepunkte vor und erläutert das diesjährige Festival-Motto „Utopien & Konzepte“. Außerdem erscheint ein Programmbuch mit Einführungen zu allen Werken. Die Publikation ist zum Preis von € 3,50 bei dieser Programmvorstellung sowie jeweils bei den weiteren Veranstaltungen erhältlich.Mit dem NOW!-Festivalpass (Preis: € 30,00) sind für alle Veranstaltungen des NOW!-Festivals Karten zum vergünstigten Preis von jeweils € 6,60 erhältlich. Die Vergünstigung gilt für eine Karte pro Veranstaltung je Festivalpass. Der Festivalpass und die ermäßigten Karten zum Festivalpass-Preis sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr) und an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr). Eine Online-Buchung des Festivalpasses unter www.theater-essen.de ist nicht möglich.Einzelkarten zum Preis von jeweils € 17,00 sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen der Folkwang Universität der Künste über die zentrale Kartenhotline unter Tel. 0201 49 03-231 oder als Bestellung an karten@folkwang-uni.de.Prof. Günter Steinke von der Folkwang Universität der Künste stellt die Höhepunkte des Festivals vor und erläutert das diesjährige Festival-Motto „Utopien & Konzepte“.26.10.2023, 19:30 UhrPhilharmonie Essen, RWE PavillonSchüler*innen der Folkwang MusikschuleJean-Michel Goury, SaxofonSerge Bertocchi, SaxofonPierre-Stéphane Meugé, SaxofonMarcus Weiss, Saxofon, Musikalische Leitung„La Bocca, I Piedi, Il Suono“ für vier Altsaxofone und 100 Saxofone in Bewegung27.10.2023, 19:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalJean-Michel Goury, SaxofonSerge Bertocchi, SaxofonPierre-Stéphane Meugé, SaxofonMarcus Weiss, SaxofonJohannes Kalitzke, DirigentNeue Philharmonie Westfalen„Quattro Pezzi“„the dark side of nostalgia“ für Saxofonquartett und Orchester (Uraufführung, Auftragswerk des Festival NOW!)Konzert für Baritonsaxofon und Orchester27.10.2023, 21:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalShiau-Shiuan Hung, SchlagzeugSPLASH – Percussion NRWRalf Holtschneider und Stephan Froleyks, Leitung„Fogata“ (Deutsche Erstaufführung)„Face so pale“ für sechs Vibrafone„The black Page“ (bearbeitet von Jonathan Haas für sieben Schlagzeuger*innen)„Mani. Materia“ für Schlagzeug solo mit Holzinstrumenten (Uraufführung, Auftragswerk des Festival NOW!)28.10.2023, 17:00 UhrPhilharmonie Essen, RWE PavillonSaar Berger, HornEnsemble ModernToby Thatcher, Dirigent„Some Notes on Martian Sonic Aesthetics, 2034-51“ (Uraufführung, Auftragswerk des Festival NOW!)„Hände ohne Orte“ für Ensemble, Gesang und Soundtrack„Blooming Brume“ für Ensemble, zwei Kassettenrekorder und mp3-Player mit kleinem Verstärker„Doppelgänger Concerto“ Nr. 2 für Horn/Hörner und Ensemble (Uraufführung, Auftragswerk des Festival NOW!)28.10.2023, 20:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalSarah Defrise, SopranAndreas Huck, Live VisualsRoland Nebe, Live VisualsEnsemble AscoltaLin Liao, Dirigentin„Ebe und Anders“ für sieben Solist*innen„Skin Deep“ für Sopran, Ensemble, Video und Live-Elektronik (Uraufführung, Auftragswerk des Festival NOW! und des Ensemble Ascolta, gefördert aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg)„Trance“ für Ensemble und Elektronik (Uraufführung, Auftragswerk des Festival NOW! und des Ensemble Ascolta)29.10.2023, 17:00 UhrPhilharmonie Essen, RWE PavillonGroupe de recherches musicales (INA-GRM)„Sud I-III“„Strette“ aus „Le trièdre fertile“„The falling Man“„somewhere...nowhere“ (Uraufführung, Auftragswerk des Festival NOW!)30.10.2023, 19:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalCarol Robinson, Bassklarinette, Birbyne | Louis-Michel Marion, Viola da Gamba, Kontrabass„Occam River VIII“ für Bassklarinette und fünfsaitigen Kontrabass„Occam River XXVIII“ für Birbyne und Viola da Gamba30.10.2023, 20:30 UhrPhilharmonie Essen, RWE PavillonGroupe de recherches musicales (INA-GRM)„Médisances“„Grand bruit“„Turpituda“ aus „Triola“„ZOOM“ (Uraufführung, Auftragswerk des Festival NOW!)30.10.2023, 21:30 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalChanyuan Zhao, Harfe, TanzBenjamin Leuschner, Percussion, RegieMatthias Goebel, Schlagwerk01.11.2023, 10:00 UhrPhilharmonie Essen, FestsaalStudierende des Masterstudiengangs Neue Musik der Folkwang Universität der Künste:Margot Lemoine, ViolaLinna Zhang, KlavierAaron Wolharn, PiccoloflöteMuzi Lyu, ViolineFanny Herbst, HarfeJing Chen, Viola„Ali“ I (Schwingen) für Viola„Klavierstück V“„Superscriptio“ für Piccoloflöte„Haare“ für Violine„L’addio a Trachis“ für Harfe„Ali“ II (Schwingen) für Viola01.11.2023, 15:00 UhrMuseum Folkwang, Karl-Ernst-Osthaus-SaalEmily Hindrichs, SopranVirpi Räisänen, MezzosopranDominik Susteck, OrgelStaatschor LATVIJAMaris Sirmais, ChoreinstudierungDuisburger PhilharmonikerSylvain Cambreling, Dirigent„Lux Aeterna“ für 16-stimmigen gemischten Chor„strange bird no longer navigating by a star“ für Orchester (Deutsche Erstaufführung, Auftragswerk des ORF Musikprotokoll und des Festival NOW!)„Volumina“ für OrgelRequiem für Soli, Chor und Orchester01.11.2023, 19:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalPatricia Kopatchinskaja, ViolineEssener PhilharmonikerJonathan Stockhammer, Dirigent„Piccola musica notturna“„Not alone we fly“ Konzert für Violine und Orchester(Uraufführung, Auftragswerk der Philharmonie Essen, des Orchestre National de Lille, der Milano Musica, des ORF Radio-Symphonieorchester Wien und des Wiener Konzerthaus)„Requies“ für Kammerorchester„Formazioni“ für Orchester09.11.2023, 19:30 Uhr / 10.11.2023, 19:30 Uhr (jeweils 19:00 Uhr Konzerteinführung)Philharmonie Essen, Alfried Krupp SaalAlvise Vidolin und Studierende der Elektronischen Komposition an der Folkwang Universität der Künste, Elektronik„Omaggio a Emilio Vedova“„Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz“„Contrappunto dialettico alla mente“„Musiche per Manzù“11.11.2023, 17:00 UhrBasilika St. Ludgerus, Essen WerdenIsabelle Faust, ViolineAlvise Vidolin, Elektronik„La lontananza nostalgica utopica futura“ für Violine und Elektronik11.11.2023, 20:00 UhrBasilika St. Ludgerus, Essen WerdenE-MEX EnsembleLaienmusiker*innenParagraph 3 aus „The Great Learning“ für große Instrumente und StimmenParagraph 6 aus „The Great Learning“ für eine beliebige Anzahl an Laienmusiker*innen12.11.2023, 16:00 UhrPhilharmonie Essen, RWE PavillonBrian Archinal, DrumsetYaron Deutsch, E-GitarreAntoine Françoise, KeyboardPatrick Stadler, SaxofonWDR SinfonieorchesterPeter Rundel, Dirigent„Im Entschwinden“ (2023) für Orchester„TZIMTZUM“ Tetralogie für Solist*innenensemble und Orchester (Uraufführung)12.11.2023, 18:00 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp SaalLesley Olson, Künstlerische LeitungAbschlusskonzert des Kompositionsprojektes für weiterführende Schulen im Rahmen des Festival NOW!19.01.2024, 19:00 UhrPhilharmonie Essen, RWE Pavillon