Festival NOW! für Neue Musik startet mit Saxofon-Prozession

Mit einem Doppelkonzert des Saxofon-Quartettsbeginnt dasamim Alfried Krupp Saal der Philharmonie Essen: Für Salvatore Sciarrinos „La Bocca, I Piedi, Il Suono“ (Der Mund, die Füße, der Klang) erhält das Ensemble im ersten Konzert um 19:00 Uhr Unterstützung von Saxofon-Schüler*innen der Essener Folkwang Musikschule, die mit einer Saxofon-Prozession zu einem ganz besonderen Raumklang- und Klangraum-Abenteuer beitragen (Eintritt frei). Im zweiten Konzert kommt es dann um 21:00 Uhr mit Julien Malaussenas „the dark side of nostalgia“ (gespielt von XASAX und derunter der Leitung von Johannes Kalitzke) zur ersten Uraufführung des Festivals. Das Quartett XASAX wurde 1991 in Paris gegründet. Die Formation widmet sich einerseits dem zeitgenössischen, bislang noch wenig bekannten Repertoire und andererseits Kompositionen, die aus dem Jazz oder der improvisierten Musik stammen.Das Festival NOW! (26. Oktober bis 12. November 2023) wird von der Philharmonie Essen gemeinsam mit der Folkwang Universität der Künste und dem Landesmusikrat NRW veranstaltet. Es wird maßgeblich ermöglicht von der Kunststiftung NRW, der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. 19 Veranstaltungen mit zehn Uraufführungen und zwei deutschen Erstaufführungen in unterschiedlichsten Besetzungen, Workshops für Kinder und Erwachsene sowie ein Schulprojekt beschäftigen sich unter dem diesjährigen Motto „Utopien & Konzepte“ mit musikalischen Konzepten und Komponist*innen, deren Musik etwas Idealtypisches anstrebt.Mit dem NOW!-Festivalpass (Preis: € 30,00) sind für alle Veranstaltungen des NOW!-Festivals Karten zum vergünstigten Preis von jeweils € 6,60 erhältlich. Die Vergünstigung gilt für eine Karte pro Veranstaltung je Festivalpass. Der Festivalpass und die ermäßigten Karten zum Festivalpass-Preis sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr) und an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr). Eine Online-Buchung des Festivalpasses unter www.theater-essen.de ist nicht möglich.Einzelkarten zum Preis von jeweils € 17,00 sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen der Folkwang Universität der Künste über die zentrale Kartenhotline unter Tel. 0201 49 03-231 oder als Bestellung an karten@folkwang-uni.de.