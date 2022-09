Kreation eigener elektronischer Klavier-Mixes, Besuch einer Orchesterprobe und eine Führung durch die Philharmonie Essen: All das erwartetbei einem Workshop in den Herbstferienin der. Im Zentrum des dreitägigen Workshops mit dem Titelsteht natürlich das Tasteninstrument – doch das ist nur der Ausgangspunkt: Die Jugendlichen arbeiten an Computern mit Aufnahmen aus bekannten Klavierwerken sowie mit Schlagzeug-Beats, Klangeffekten und „field recordings“ (Aufnahmen von bestimmten, charakteristischen Orten). Darüber hinaus können sie an Keyboards ihre eigenen Melodien oder Akkorde ausprobieren und aufnehmen – entweder mit dem normalen Klavier-Sound oder mit einem der vielen gespeicherten Sounds. Aus all diesen Klängen mischen sie ihre eigenen Mixes. Am letzten Tag besuchen die Teilnehmenden die Generalprobe zum Sinfoniekonzert der Essener Philharmoniker mit Beethovens 5. Klavierkonzert. Außerdem findet im Laufe des Workshops eine Führung durch die Philharmonie statt. Die Teilnahme ist kostenlos.Infos und Anmeldung bei Merja Dworczak unter Tel. (02 01) 81 22-826 oder education@philharmonie-essen.de