Familienkonzert mit dem JugendJazzOrchester NRW

Saxofone, Posaunen, Trompeten, Schlagwerk: Eine Bigband klingt schon sehr imposant. Für Kinder ab 6 Jahren bietet diejetzt ein Konzert mit den besten Nachwuchsjazzern aus Nordrhein-Westfalen an: Amist dasim Alfried Krupp Saal zu Gast. Unter der Leitung vonpräsentiert die Formation das Programm „The Young Person’s Guide to the Bigband“: Angelehnt an Benjamin Brittens berühmt gewordenen „Young Person’s Guide to the Orchestra“ geht es hier um die spannende Frage, wie so eine Bigband überhaupt funktioniert. Schließlich ist es schon eine Herausforderung, so viele gemeinsam musizierende Musiker so unter einen Hut zu bekommen, dass es auch noch schön klingt. Der niederländische Sänger und Entertainerwird das Konzert unterhaltsam und kindgerecht moderieren.Das JugendJazzOrchester NRW besteht seit 1975. Nordrhein-Westfalen war das erste Bundesland, das mit Unterstützung seines damaligen Ministerpräsidenten Johannes Rau ein Landesjugendjazzorchester einrichtete und förderte. Es wurde gegründet, um auch auf dem Gebiet des Jazz eine angemessene künstlerische Nachwuchsförderung zu betreiben. Vielen seiner Mitglieder dient es als Sprungbrett für den Beruf des Jazzmusikers. Bislang haben über 600 Jugendliche im Orchester mitgewirkt; mehr als ein Drittel von ihnen ist heute professionell musikalisch tätig. Träger des Orchesters ist der Verein zur Förderung junger Jazzmusiker in NRW e.V. Es wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und dem Landesmusikrat NRW e. V.