Fachmagazin „Opernwelt“ kürt die Essener Aufführung von Louise Bertins „Fausto“ zur Wiederentdeckung des Jahres

Das Fachmagazin „Opernwelt“ hat Louise Bertins Oper „Fausto“, die Anfang dieses Jahres ihre deutsche Erstaufführung am Essener Aalto Musiktheater feiern konnte, zur „Wiederentdeckung des Jahres“ gekürt. Die Auszeichnung geht aus der jetzt im „Opernwelt“-Jahrbuch veröffentlichten Umfrage unter 43 Kritiker*innen hervor. Für die „Opernwelt“ ist „Fausto“ eine „musikalische Wiederentdeckung, die es verdient, ganz oft gespielt und gehört zu werden“. Mit der Essener Premiere kam das Werk in Kooperation mit „Palazzetto Bru Zane – Centre de Musique Romantique Française“ fast 200 Jahre nach seiner Uraufführung 1831 zum vierten Mal überhaupt szenisch auf die Opernbühne und wurde zum allerersten Mal in Deutschland aufgeführt. Die Regisseurin Tatjana Gürbaca befragte in ihrer Inszenierung die alte Faust-Legende mit einem Augenzwinkern auf ihre heutige Bedeutung. Die musikalische Leitung hatte Andreas Spering.



Die französische Komponistin Louise Bertin hat im Alter von nur 26 Jahren noch vor Hector Berlioz und Charles Gounod die erste Faust-Oper für die französische Bühne präsentiert. Rossini und Meyerbeer priesen die Originalität ihrer Kompositionen – und doch verschwanden ihre insgesamt vier Opern, die an den großen Pariser Häusern uraufgeführt wurden, von der Bühne und gerieten in Vergessenheit. Bei „Fausto“ verschwand sogar die Partitur – und wurde erst vor wenigen Jahren in der Bibliothèque Nationale de Paris wiederentdeckt. Anfang 2023 veröffentlichte das „Palazzetto Bru Zane – Centre de Musique Romantique Française“ eine Neuedition von „Fausto“. In dieser Fassung gelangte die Oper im Juni 2023 in Paris unter der musikalischen Leitung von Christophe Rousset und mit dem Ensemble Talens Lyriques zu einer konzertanten Aufführung – und erklang somit zum vierten Mal überhaupt seit ihrer Uraufführung 1831. Gut ein halbes Jahr später folgte dann die szenische Umsetzung in Essen.



Auch in der aktuellen Saison 2024/2025 steht „Fausto“ wieder auf dem Spielplan des Essener Aalto Musiktheaters mit Vorstellungen am 14. und 27. Februar 2025. Die dritte Vorstellung am 23. März 2025 ist gleichzeitig ein Höhepunkt des Komponistinnenfestivals „her:voice“, das vom 20. bis 23. März 2025 zum zweiten Mal im Aalto-Theater und in der Philharmonie Essen stattfindet.



Das Team der „Fausto“-Premierenserie 2023/2024:



Musikalische Leitung Andreas Spering | Inszenierung Tatjana Gürbaca | Bühne Marc Weeger



Kostüme Silke Willrett | Kostüme (Mitarbeit) Carl-Christian Andresen | Licht Stefan Bolliger



Choreinstudierung Klaas-Jan de Groot | Dramaturgie Patricia Knebel



Fausto Mirko Roschkowski | Margarita Jessica Muirhead



Mefistofele Almas Svilpa (Premiere)/Andrei Nicoara | Valentino George Vîrban | Catarina Nataliia Kukhar



Eine Hexe/Marta Natalija Radosavljevic | Wagner Baurzhan Anderzhanov



Opernchor des Aalto-Theaters, Statisterie des Aalto-Theaters, Essener Philharmoniker



Das Team der Wiederaufnahme 2024/2025:



Musikalische Leitung Andreas Spering



Fausto Mirko Roschkowski | Margarita Markéta Klaudová



Mefistofele Andrei Nicoara | Valentino N. N. | Catarina Nataliia Kukhar



Eine Hexe/Marta Mercy Melieloa | Wagner Baurzhan Anderzhanov



Opernchor des Aalto-Theaters, Statisterie des Aalto-Theaters, Essener Philharmoniker





(lifePR) (