Für das Konzert mitamin dersind zusätzliche Karten erhältlich. Der Abend war bereits ausverkauft. Nun hat die Philharmonie Essen sich entschlossen, weitere Plätze auf der Bühne zu schaffen. Diese 127 Tickets, die jetzt im Verkauf und für € 55,00 erhältlich sind, dürfen als höchst attraktiv gelten: Geben sie dem Publikum doch die Möglichkeit, ganz nah am Geschehen und am Künstler zu sein. Die zusätzliche Bestuhlung ist im Halbrund um den Flügel angeordnet. Ausnahmepianist Igor Levit hat das Essener Publikum schon mehrfach begeistert. Nun nimmt er sich Ludwig van Beethovens siebter Sinfonie an – in der außerordentlich anspruchsvollen Klavier-Fassung von Franz Liszt. Nur wenige haben sich bislang an diesen pianistischen Brocken getraut, der alles zugleich verlangt: Kraft, Virtuosität, Sinn für die Architektur des Stücks und ein feines Ohr für Details. Auf dem Programm stehen außerdem die vier „Balladen“ aus der Feder des erst 21-jährigen Johannes Brahms, die sich dagegen als innig und nachsinnend präsentieren. Schließlich führt Levit in seinem Programm zum Ausgangspunkt aller romantischen Klaviervirtuosität, wenn der Johann Sebastian Bachs „Chromatische Fantasie und Fuge“ interpretiert.(€ 55,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de