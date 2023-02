Essener Philharmoniker verkaufen Schokolade zugunsten der Initiative „Orchester des Wandels“

Aktion im Rahmen des 8. Sinfoniekonzertes am 23./24. Februar

Neben Beethoven und Haydn halten die Essener Philharmoniker im 8. Sinfoniekonzert noch eine süße Überraschung bereit: Am Donnerstag und Freitag, 23. und 24. Februar 2023 bieten Mitglieder des Orchesters im Foyer der Philharmonie Essen jeweils vor Konzertbeginn (20:00 Uhr) und in der Pause Schokolade für einen guten Zweck an. Der Erlös kommt dem Verein „Orchester des Wandels“ zugute, dem die Essener Philharmoniker seit Gründung im Jahr 2020 angehören. Das „Orchester des Wandels“ wurde von mehreren deutschen Berufsorchestern ins Leben gerufen, um Nachhaltigkeitsprojekte mit Benefizkonzerten und Spendenaktionen zu finanzieren und damit gleichzeitig ein sichtbares Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. Im Zentrum steht dabei ein großes Aufforstungsprojekt im Masoala-Nationalpark in Madagaskar. Die zum Kauf angeboten Schokoladentafeln stammen aus der Produktion des Amsterdamer Chocolatiers „Choolate Makers“. Es handelt sich um zertifizierte, fair gehandelte Bio-Schokolade, deren Kakaobohnen mit einem Segelschiff völlig emissionsfrei von der Dominikanischen Republik in die Niederlande transportiert werden. Und auch der Transport von Amsterdam nach Deutschland erfolgt klimaneutral – nämlich per Lastenfahrrad durch freiwillige Musiker*innen der Initiative „Orchester des Wandels“. Der Verkaufspreis pro Tafel beträgt 5,00 Euro.