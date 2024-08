Essener Philharmoniker starten mit „Scheherazade“ in die neue Saison

Diestarten mit Nikolai Rimski-Korsakows Orchesterstück „Scheherazade“ in die neue Spielzeit 2024/2025: Die nach den Geschichten aus „Tausendundeine Nacht“ komponierte Suite kommt im Sinfoniekonzert I am(19:00 Uhr Konzerteinführung) in der Philharmonie Essen unter der Leitung von Generalmusikdirektorzur Aufführung. Darüber hinaus auf dem Programm steht das farbenreiche Violinkonzert „The Butterfly Lovers“ der beiden chinesischen Komponisten Chen Gang und He Zhanhao. Das Werk handelt von einer (un-)erfüllten Liebe. Die Komposition greift chinesische Klänge auf und lässt am Ende die Liebe über den Tod siegen: Die beiden Liebenden verwandeln sich in Schmetterlinge und entfliegen ihrem dunklen Schicksal. Den anspruchsvollen Solopart übernimmt in Essen die junge moldawische Geigerin Alexandra Conunova. Eröffnen werden die Essener Philharmoniker den Konzertabend mit den schwungvollen Tänzen aus Thomas Adès Oper „Powder Her Face“. Das Stück erinnert an das ausschweifende Leben der skandalumwitterten Margaret Campbell, Duchess of Argyll, ihre unzähligen Liebesaffären und Scheidungen – eine Komposition voller Biss, Ironie und musikalischer Virtuosität.(€ 15,00-45,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de