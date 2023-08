Essener Philharmoniker starten mit Bernstein und Gershwin

Anna Skryleva leitet Sinfoniekonzert I am 17. und 18. August

Neue Anfangszeiten ab dieser Saison: Alle Sinfoniekonzerte der Essener Philharmoniker beginnen um 19:30 Uhr (Einführung um 19:00 Uhr)

Diebegeben sich zum Auftakt der neuen Spielzeit 2023/2024 auf eine imaginäre Reise nach Amerika: Imam, stehen Werke vonundauf dem Programm. Für diese beiden Abende sowie für alle weiteren Sinfoniekonzerte der Essener Philharmoniker gelten ab dieser Saison neue Anfangszeiten:(statt wie bislang um 20:00 Uhr), die Einführung beginnt bereits um 19:00 Uhr. Als Gastdirigentin begrüßt das Orchester erstmals, seit 2018 Generalmusikdirektorin am Theater Magdeburg. Sie dirigiert vier große amerikanische Klassiker des 20. Jahrhunderts: „An American in Paris“ und die „Rhapsody in Blue“ (mit dem Pianistenals Solisten) von George Gershwin sowie die „Candide“-Suite und die „Sinfonischen Tänze“ aus der „West Side Story“ von Leonard Bernstein.Während Bernsteins Musical „Candide“ seinen wohlverdienten Ruf und seine Beliebtheit erst später erreichte, eroberte die „West Side Story“ die Herzen des Publikums seit der Broadway-Uraufführung 1957. Die in der Tat sinfonisch konzipierten Tänze aus dem Musical sind ein wesentlicher Bestandteil des Konzertprogramms heutzutage. Ein einsamer Triller der Klarinette wird zu einem trägen Glissando, das geschmeidig in eine Jazz-Melodie rutscht: So fängt „Rhapsody in Blue“ (1924) an, die neben „An American in Paris“ zu den bekanntesten Kompositionen Gershwins gehört und das Jazz-Zeitalter im kollektiven Gedächtnis sogar repräsentiert.(€ 17,00-41,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter Tel. 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de Das folgendeam 14./15. September 2023 wird gleichzeitig das Antrittskonzert des neuen Generalmusikdirektors der Essener Philharmoniker, Andrea Sanguineti, sein. Auf dem Programm stehen Werke von Edward Elgar, Richard Strauss und Ottorino Respighi.