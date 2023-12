Mit der Klangpracht italienischer Opern- und Filmmusik sorgen diefür einen melodienreichen Start in das Jahr 2024: Amsteht in der Philharmonie Essen das traditionelleauf dem Programm. Unter der Leitung von Generalmusikdirektorerhält das Orchester diesmal stimmgewaltige Unterstützung vomsowie von, seit dieser Spielzeit Tenor im Ensemble des Aalto Musiktheaters. Das Publikum darf sich freuen auf eine abwechslungsreiche Mischung aus populären und weniger bekannten Arien und Chören. „E lucevan le stelle“ aus Puccinis Oper „Tosca“ etwa gehört ohne Zweifel zu den beliebtesten Arien überhaupt, und auch der berührende „Summchor“ aus „Madama Butterfly“ darf an solch einem Abend nicht fehlen. Pedro Mascagnis Oper „Cavalleria rusticana“, aus der einige Auszüge auf dem Programm stehen, ist ebenfalls ein fester Bestandteil des Repertoires. Zu entdecken gilt es aber beispielsweise noch das Werk Ermanno Wolf-Ferraris, dessen Oper „Der Schmuck der Madonna“ hier als konzertante Orchestersuite zur Aufführung kommt. Der Komponist Nino Rota wiederum machte sich vor allem mit seiner Filmmusik zu „Der Pate“ unsterblich. Fast ebenso berühmt sind seine Vertonungen zu den Filmen Fellinis. Die Musik zu „Amarcord“ vermittelt in diesem Konzert einen guten Eindruck.(€ 19,00-74,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de