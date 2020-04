Pressemitteilung BoxID: 795471 (Theater und Philharmonie Essen GmbH)

Essener Philharmoniker spielen für Senioren in Essener Einrichtungen

Fensterkonzerte sollen den Alltag für alte Menschen und Pflegebedürftige ein wenig aufhellen

Menschen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen haben es zurzeit nicht leicht. Aufgrund der gebotenen Kontaktbeschränkungen sind Besuche von Angehörigen und Freunden bis auf Weiteres nicht möglich. Ein wenig Licht in den tristen Alltag bringen nun die Essener Philharmoniker. Kleine Kammerensembles in unterschiedlichen Besetzungen besuchen ab sofort verschiedene Essener Einrichtungen und geben dort so genannte Fensterkonzerte. Die Musikerinnen und Musiker spielen in der Regel in den Innenhöfen der jeweiligen Anlagen, die Bewohnerinnen und Bewohner können das Konzert von ihren Fenstern aus verfolgen und haben auf diese Weise ein schönes musikalisches Live-Erlebnis. Geplant sind in nächster Zeit Konzerte im Bettina von Arnim-Haus, im evangelischen Pflegeheim Paulushof, in der Belia Seniorenresidenz Holthausen, im Integrationsmodell Ortsverband Essen sowie in den AWO-Einrichtungen Im Neerfeld, in der Hertigerstraße, Maria-Berns-Haus, Erna-Loos-Haus, Fritz-Kinnigkeit-Haus, Gotthart-Daniels-Haus. Das Programm wird nach und nach erweitert. Bereits in der vergangenen Woche richtete die GEWOBAU Wohnungsgenossenschaft Essen in vier ihrer Wohnanlagen Hofkonzerte in Kooperation mit den Essener Philharmonikern.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (