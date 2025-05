Essener Philharmoniker spielen Mahlers fünfte Sinfonie

hat sich längst zu einem der populärsten Werke des Komponisten entwickelt – spätestens seitdem Luchino Visconti den langsamen Adagietto-Satz in seiner berühmten Verfilmung von Thomas Manns „Tod in Venedig“ verwendet hat. Die komplette Sinfonie steht jetzt auf dem Programm desam(19:00 Uhr Einführung) in der Philharmonie Essen. Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Andrea Sanguineti.Die 1904 in Köln uraufgeführte Sinfonie Nr. 5 gilt als Meilenstein in Mahlers Karriere, als Beginn einer neuen Epoche in seinem sinfonischen Schreiben. Der Komponist nimmt darin Abschied nicht nur von den sogenannten Wunderhorn-Sinfonien, sondern auch von etwaigen programmatischen Zügen, mit denen er die ersten vier Sinfonien versah. Stattdessen erschafft er mit der Fünften ein gefühlvolles Lied ohne Worte, eine facettenreiche Klanglandschaft in fünf stark kontrastierenden Sätzen voller Expressivität.(€ 18,00-45,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de