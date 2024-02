Essener Philharmoniker musizieren mit Jazz-Trio

Orchester begleitet Rymden am 10. Februar, um 20:00 Uhr in der Philharmonie Essen

Mit Konzerteinführung für Kinder

Es wird ein Jazz-Abend der ganz besonderen Art in der Philharmonie Essen: Amtreffen dieauf das Trio. Beim ersten Besuch in Essen im Frühjahr 2019 war die damals neu gegründete Band des norwegischen Tastenkünstlers Bugge Wesseltoft und der beiden Schweden Dan Berglund und Magnus Öström noch eine neue Sensation, waren der Bassist und der Schlagzeuger doch langjährige Mitglieder des schwedischen Erfolgstrios „e.s.t.“ und Bugge Wesseltoft als Solokünstler und mit anderen Projekten ebenso weltbekannt. Aber schnell haben Rymden ihren Sound zwischen Prog-Rock, Fusion-Jazz und avantgardistischen Klangsuchen gefunden. Dieses Mal also lassen sie sich unter der Leitung von Jörg Achim Keller erstmals von den Essener Philharmonikern begleiten. Und das verspricht ganz neue Klangfacetten ihrer Musik freizulegen.(€ 33,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de Für dieses Konzert bietet die Philharmonie Essen einein der ersten Konzerthälfte an. Preis inkl. Einführung und Konzertkarte: € 16,60 für einen Erwachsenen und ein Kind. Jeder weitere Erwachsene zahlt € 10,00, jedes weitere Kind € 6,60.Kartenreservierung bei Merja Dworczak (Education):T 0201 8122-826