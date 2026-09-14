Essener Philharmoniker eröffnen ihre Saison mit Wagner und Bruckner
Bertrand de Billy leitet erstes Sinfoniekonzert am Donnerstag/Freitag, 17./18. September 2026
Wagner schrieb sein „Siegfried-Idyll“ als Geburtstagsständchen anlässlich der Geburt seines ersten Sohnes Siegfried im Jahr 1870. Wie der Name schon verrät, beruht das ca. 20-minütige Stück auf Motiven aus dem gleichnamigen „Ring“-Teil des Komponisten, dessen typische Handschrift auch hier ersichtlich ist. Bruckners faszinierende dritte Sinfonie enthält dramatische Konflikte, verzweifelte Ausbrüche und Bruckner’sche Grandezza: Ursprünglich als „Wagner-Sinfonie“ geplant, musste die Partitur mehrfach bearbeitet werden. Erst die dritte Fassung, die in diesem Konzert erklingt, brachte schließlich den erhofften Erfolg.
Karten (€ 18,00-45,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.
Gefördert vom Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e.V.