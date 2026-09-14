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Essener Philharmoniker eröffnen ihre Saison mit Wagner und Bruckner

Bertrand de Billy leitet erstes Sinfoniekonzert am Donnerstag/Freitag, 17./18. September 2026

(lifePR) (Essen, )
Saisonstart für die Essener Philharmoniker: Für das erste Sinfoniekonzert am Donnerstag/Freitag, 17./18. September 2026, jeweils um 19:30 Uhr (19:00 Uhr Einführung) in der Philharmonie Essen konnte das Orchester den international profilierten Dirigenten Bertrand de Billy gewinnen. Zu den Engagements des französisch-schweizerischen Künstlers gehören regelmäßige Auftritte etwa an der New Yorker Met, der Wiener Staatsoper oder bei den Salzburger Festspielen sowie bei renommierten Orchestern wie der Staatskapelle Dresden oder dem London Philharmonic Orchestra. Nun ist er zum ersten Mal in Essen zu erleben und präsentiert ein Wagner-inspiriertes Programm: Neben Richard Wagners „Siegfried-Idyll“ kommt Anton Bruckners faszinierende Sinfonie Nr. 3 d-Moll zur Aufführung.

Wagner schrieb sein „Siegfried-Idyll“ als Geburtstagsständchen anlässlich der Geburt seines ersten Sohnes Siegfried im Jahr 1870. Wie der Name schon verrät, beruht das ca. 20-minütige Stück auf Motiven aus dem gleichnamigen „Ring“-Teil des Komponisten, dessen typische Handschrift auch hier ersichtlich ist. Bruckners faszinierende dritte Sinfonie enthält dramatische Konflikte, verzweifelte Ausbrüche und Bruckner’sche Grandezza: Ursprünglich als „Wagner-Sinfonie“ geplant, musste die Partitur mehrfach bearbeitet werden. Erst die dritte Fassung, die in diesem Konzert erklingt, brachte schließlich den erhofften Erfolg.

Karten (€ 18,00-45,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Gefördert vom Freundeskreis Theater und Philharmonie Essen e.V.

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