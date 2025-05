Essener Philharmoniker: Konzertprogramm der Spielzeit 2025/2026

Die Essener Philharmoniker präsentieren in der neuen Spielzeit 2025/2026 ein gewohnt vielseitiges Programm: Zu den Höhepunkten gehören Sinfoniekonzerte mit großen Repertoire-Stücken wie der „Alpensinfonie“ von Richard Strauss, der „Großen C-Dur-Sinfonie“ von Franz Schubert, dem 1. Klavierkonzert von Johannes Brahms und dem Requiem von Giuseppe Verdi. Besondere Akzente setzt das Orchester mit der Vorführung eines Films von William Kentridge mit Livemusik anlässlich des 50. Todestages von Dmitri Schostakowitsch sowie mit einem Jazz-Konzert mit dem Posaunisten Nils Landgren. Für die zwölf Sinfoniekonzerte im Alfried Krupp Saal der Philharmonie Essen hat man wieder erstklassige Solist*innen eingeladen, darunter die Pianisten Rudolf Buchbinder und Boris Giltburg, die Violinist*innen Carolin Widmann und Frank Peter Zimmermann sowie die Cellistin Raphaela Gromes.Eröffnen werden die Essener Philharmoniker die abwechslungsreiche Saison im Sinfoniekonzert I ammit einem musikalischen Ausflug in sonnige Gefilde: Unter der Leitung von Jun Märkl geht es mit Werken von Maurice Ravel, Nikolai Rimski-Korsakow und Alexis-Emanuel Chabrier nach Spanien und sowie mit Camille Saint-Saëns’ „Ägyptischem Klavierkonzert“ (Solist: Boris Giltburg) sogar auf den afrikanischen Kontinent. Generalmusikdirektor Andrea Sanguineti stellt dann in seinem ersten Konzert der neuen Saison ein ganz besonderes Projekt vor: Inspiriert von der Biografie Dmitri Schostakowitschs, dessen Todestag sich am 9. August 2025 zum 50. Mal jährt, produzierte der südafrikanische Künstler William Kentridge im Jahr 2022 den Film „Oh To Believe in Another World“ als visuelle Erweiterung der 10. Sinfonie. Nun bringen die Essener Philharmoniker dieses multimediale Konzertereignis, das Kino mit Livemusik kombiniert, erstmals nach Deutschland. Die Aufführung amfindet in Kooperation mit dem Museum Folkwang statt, das dem Künstler anlässlich seines 70. Geburtstags ab September 2025 die Ausstellung „William Kentridge. Listen to the Echo“ widmet.Andrea Sanguineti wird im weiteren Verlauf der Spielzeit außerdem noch mit Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ im Sinfoniekonzert IV, mit der monumentalen „Alpensinfonie“ von Richard Strauss im Sinfoniekonzert V (), mit der „Großen C-Dur-Sinfonie“ von Franz Schubert und dem selten zu hörenden Violinkonzert von Frank Martin (Solist: Frank Peter Zimmermann) im Sinfoniekonzert VI () sowie mit der „Messa da Requiem“ von Giuseppe Verdi im Sinfoniekonzert XI () am Pult seines Orchesters zu erleben sein.Im Rahmen des Festivals NOW! für Neue Musik wird die Geigerin Carolin Widmann – in der Spielzeit 2025/2026 Porträtkünstlerin der Philharmonie Essen – gleich zwei Solokonzerte interpretieren: Neben Alban Bergs berührendem Violinkonzert (das mit dem Titel „Dem Andenken eines Engels“ für Alma Mahlers jung verstorbene Tochter Manon Gropius komponiert war) bringt sie im Sinfoniekonzert III () ein neues Violinkonzert der italienischen Komponistin Clara Ianotta zur Uraufführung (Leitung: Elena Schwarz). Auch das Komponistinnenfestival „her:voice“ gestalten die Essener Philharmoniker wieder mit: Unter der Leitung der jungen italienisch-türkischen Dirigentin Nil Venditti erklingen im Sinfoniekonzert VIII () das Cellokonzert von Maria Herz (Solistin: Raphaela Gromes) sowie Werke von Ina Boyle und Louise Farrenc.Spannende und inspirierende Programme bieten auch die weiteren Sinfoniekonzerte, wenn etwa Mussorgskis „Bilder einer Ausstellung“ (Sinfoniekonzert IV am), Tschaikowskys 4. Sinfonie (Sinfoniekonzert VII am) und Beethovens 5. Sinfonie (Sinfoniekonzert IX am) erklingen. Im Sinfoniekonzert X () darf man sich auf den bekannten deutschen Schauspieler Matthias Brandt freuen: Er wird als Sprecher durch Ludwig van Beethovens selten aufgeführte Schauspielmusik zu Goethes Trauerspiel „Egmont“ führen. Das letzte Sinfoniekonzert () der Saison ist gleichzeitig eine große Geburtstagsparty für den weltbekannten Jazz-Posaunisten Nils Landgren: Der Porträtkünstler der Philharmonie Essen feiert 2026 seinen 70. Geburtstag und präsentiert gemeinsam mit seiner Band und den Essener Philharmonikern seine Lieblingsstücke.Neben den zwölf Sinfoniekonzerten präsentieren sich die Essener Philharmoniker mit vielen weiteren Programmen. So steht das jährliche Konzert für Menschen mit Behinderung () ebenso auf dem Spielplan wie das Weihnachtskonzert im Aalto-Theater () und das Open-Air-Konzert im Essener Grugapark (). Das Neujahrskonzert amsteht diesmal unter dem Titel „Alles dreht sich, alles tanzt“ und bietet neben den „Ungarischen Tänzen“ von Johannes Brahms und den „Slawischen Tänzen“ von Antonín Dvořák die Ballett-Suite „Gaȋté Parisienne“ von Jacques Offenbach. „Mit Götz Alsmann ins Konzert“ geht es am. Und unter dem Motto „Very British“ begibt sich das Orchester gemeinsam mit dem Opernchor und Solist*innen des Aalto-Theaters auf eine unterhaltsame musikalische Reise in das Vereinigte Königreich.Erstmals zu Gast sind die Essener Philharmoniker beim europäischen Festival InClassica mit zwei Konzerten in der Düsseldorfer Tonhalle. Unter der Leitung von Andrea Sanguineti stehen unter anderem zwei Solokonzerte des ukrainisch-amerikanischen Komponisten Alexey Shor (*1970) auf dem Programm.Darüber hinaus sind die Essener Philharmoniker die gesamte Saison über im kammermusikalischen Rahmen zu erleben. In der Kammerkonzertreihe im Foyer des Aalto-Theaters und im Pavillon der Philharmonie Essen präsentieren die Musiker*innen an acht Vormittagen in unterschiedlichen Besetzungen individuell zusammengestellte Programme mit berühmten Werken wie Schuberts „Rosamunde“-Quartett oder Auszügen aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, aber auch mit Raritäten weniger bekannter Komponist*innen wie etwa Werke für Harfe des Franzosen Jean Cras. Fortgesetzt wird zudem das beliebte Kammermusik-Format „KlassikLounge“ mit vier Konzerten im Café Central des Grillo-Theaters. Und auch die neuen Akademist*innen der Orchesterakademie dürfen sich wieder in einem eigenen Kammerkonzert vorstellen.Das Programm 2025/2026 der Essener Philharmoniker ist wieder in einem gemeinsamenaller Sparten der Theater und Philharmonie Essen (TUP) – Aalto Musiktheater, Aalto Ballett Essen, Schauspiel Essen, Essener Philharmoniker und Philharmonie Essen – veröffentlicht. Das Buch liegt ab sofort in allen Häusern der Theater und Philharmonie sowie im TUP-TicketCenter aus. Das Vermittlungsprogramm der Theater und Philharmonie Essen erscheint am 24. Juni 2025 mit der Broschüre „Entdecken und Mitmachen“Der Vorverkauf für Veranstaltungen des Schauspiel Essen beginnt in der Regel zeitgleich mit der Veröffentlichung auf www.theater-essen.de , spätestens jeweils zum ersten des Vormonats. Für Veranstaltungen des Schauspiels im September 2025 beginnt der Vorverkauf am 14. Juni 2025.Ab dem 24. Mai 2025 können exklusivabgeschlossen werden. Festplatz-Abonnent*innen aller Sparten der TUP können ab diesem Tag einen Platztausch oder einen Abonnement-Wechsel vornehmen. Darüber hinaus können Festplatz-Abonnent*innen ab dem 07. Juni 2025 noch vor dem allgemeinen Vorverkaufsstart weitere Eintrittskarten für die gesamte Spielzeit buchen (inklusive der September-Termine des Schauspiel Essen). Für Veranstaltungen des Schauspiel Essen beträgt ansonsten das Vorkaufsrecht für Festplatz-Abonnent*innen jeweils zwei Tage vor dem jeweiligen Vorverkaufsstart.Für bisherige und neue Abonnent*innen bietet die Theater und Philharmonie Essen einige neue, attraktive Vorteile an:NEU: Abo-Frühbucher*inWer sich für ein Abonnement interessiert und in der Spielzeit 2024/2025 das Abo-Angebot der TUP noch nicht genutzt hat, profitiert Sie mit einer frühzeitigen Buchung im Aktionszeitraum 24.05. bis 07.06.2025 zusätzlich. Alle Neuabonnent*innen erhalten pro Abo- Platz eine zusätzliche Freikarte für eine Eigenveranstaltung der TUP in der von ihnen gebuchten Abo-Kategorie.NEU: Abo-PlusJede*r Festplatz-Abonnent*in erhält beim Kauf von zusätzlichen Veranstaltungen, die außerhalb des gebuchten Abos liegen, einen Exklusiv-Rabatt von 10 % auf den Normalpreis (gültig für alle Eigenveranstaltungen der TUP).NEU: Abo-GastJede*r Festplatz-Abonnent*in kann einmal pro Spielzeit im Rahmen seiner*ihrer Abo-Termine einen Gast zum Abo-Preis (ca. 30 % Rabatt) mitbringen.NEU: Abonnent*innen werben Abonnent*innenWer bereits ein Abonnement hat und das Programm der TUP weiterempfiehlt, erhält bei erfolgreicher Vermittlung eines Abo-Neuabschlusses eine Freikarte für eine Eigenveranstaltung der TUP in der Spielzeit, für die das Abo abgeschlossen wurde. Dies gilt, sofern der*die Neuabonnent*in in der davor liegenden Spielzeit unsere Abo-Angebote nicht genutzt hat., II. Hagen 2, 45127 EssenMo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 Uhr, Opernplatz 10, 45128 EssenDi-Sa 13:00-18:00 UhrMo 10:00-16:00 Uhr | Di-Fr 10:00-17:00 Uhr | Sa 10:00-14:00 UhrT 02 01 81 22-200 | F 02 01 81 22-201Weitere Informationen unter www.theater-essen.de