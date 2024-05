Essener Philharmoniker: Konzertprogramm der Spielzeit 2024/2025

Orchesterkonzerte mit großen Sinfonien wie Mahlers Fünfter und Schuberts Unvollendeter, mit Raritäten von Giacomo Puccini, einem Komponistinnen-Programm zum Festival „her:voice“, einem Programm zur Initiative „Orchester des Wandels“, das traditionelle Neujahrskonzert zum Strauß-Festjahr sowie ein Gastspiel im renommierten Concertgebouw Amsterdam gehören zu den Höhepunkten des Konzertjahres der Essener Philharmoniker 2024/2025., Intendantin der Essener Philharmoniker und des Aalto Musiktheaters, hat das Programm heute im Rahmen einer Pressekonferenz im Aalto-Theater vorgestellt. Das Werk von Giacomo Puccini steht anlässlich dessen Todesjahres 1924 im Sinfoniekonzert IV () unter der Leitung von Generalmusikdirektorim Mittelpunkt. „Wir nehmen dieses Jubiläum zum Anlass, selten gehörte Orchesterwerke von Puccini zu Gehör zu bringen, ebenso wie seine ‚Messa di Gloria‘. Mir als in Italien geborenem und aufgewachsenem Dirigenten liegt dieses Werk besonders am Herzen“, betont Sanguineti. Als Teil des Komponistinnenfestivals „her:voice“, das vomin die zweite Runde geht, kommen unter der Leitung der taiwanesischen Dirigentin Yi-Chen Lin Werke von Anna Clyne, Kaija Saariaho, Charlotte Sohy und Alma Mahler zur Aufführung. Letztere spielt zusätzlich eine exponierte Rolle im großen Kooperationsprojekt „DOPPELBILDNISSE. Alma Mahler-Werfel im Spiegel der Wiener Moderne“ mit dem Aalto Musiktheater, der Philharmonie Essen, dem Museum Folkwang, der Folkwang Universität der Künste sowie der Alten Synagoge Essen (). Den Abschluss der Saison bildet ein besonderes Konzerterlebnis (), das die Essener Philharmoniker im Rahmen der Initiative „Orchester des Wandels“, einem Verein, der sich für Nachhaltigkeit einsetzt, gemeinsam mit dem Regisseur und Konzertgestalter Anselm Dalferth kreieren: Im Mittelpunkt des Programms mit Werken von Bernd Alois Zimmermann, Charles Ives u. a. steht die Auseinandersetzung mit dem lebenswichtigen Element Wasser.In den zwölf Sinfoniekonzerten können die Essener Philharmoniker erneut prominente Gastsolist*innen begrüßen, darunter die Pianistin Anna Vinnitskaya (Rachmaninow Klavierkonzert Nr. 1), die Klarinettistin Sharon Kam (Weber Klarinettenkonzert Nr. 2), der Cellist Maximilian Hornung (Dutilleux Cellokonzert), die Organistin Iveta Apkalna (Poulenc Orgelkonzert) und die Violinistin Liza Ferschtman (Mendelssohn Violinkonzert e-Moll). Als Gastdirigent*innen stellen sich Alondra de la Parra, Yi-Chen Lin, Dorian Wilson und Axel Kober erstmals dem Essener Publikum vor, ein Wiedersehen gibt es mit Yoel Gamzou und Richard Egarr.Im Rahmen einer besonderen Zusammenarbeit präsentieren die Essener Philharmoniker gemeinsam mit dem Essener Jugend-Symphonie-Orchester sowie zahlreichen Essener Chören (Philharmonischer Chor Essen, Aalto Kinderchor, Kammerchor und Kantorei der Auferstehungskirche, Kettwiger Bach-Ensemble, Domchor und Mädchenchor am Essener Dom) amBeethovens 9. Sinfonie. Vor dem Hintergrund des 80. Jahrestages der Beendigung des Zweiten Weltkrieges 2025 sowie der anhaltenden aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen betont Merle Fahrholz: „Es ist uns ein Anliegen, mit unserer Kunst darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, uns immer wieder für ein Leben in Frieden und Freiheit einzusetzen. Hierfür steht auch Beethovens Neunte exemplarisch.“ Nach der erfolgreichen, ausverkauften Premiere 2023 wird es auch in der kommenden Vorweihnachtszeit im Aalto-Theater ein Weihnachtskonzert mit Solist*innen und dem Opernchor sowie den Essener Philharmonikern geben (). Nachdem das traditionelle Konzert im Grugapark im Sommer 2024 aufgrund von Sanierungsarbeiten ausfallen muss, werden die Essener Philharmoniker amwieder im Musikpavillon zu Gast sein. Einen prominenten Auftritt hat das Orchester beim nächsten Philharmonischen Ball: Unter der Leitung von Andrea Sanguineti werden die Philharmoniker das festliche Ereignis in der Philharmonie Essen ameröffnen. Fortgesetzt wird die Reihe „Mit Götz Alsmann ins Konzert“, in der Götz Alsmann gemeinsam mit dem Orchester bekannte Werke der klassischen Musik erläutert. In ihre mittlerweile neunte Saison geht die „KlassikLounge“, bei der das Publikum im Café Central International im Grillo-Theater kreative Programme in lockerer Atmosphäre erleben kann. Zu einer Tradition geworden sind in den vergangenen Jahren die sommerlichen Auftritte der Essener Philharmoniker im Concertgebouw. Amwird das Orchester erneut in einem der bedeutendsten Konzertsäle der Welt zu Gast sein.In unterschiedlichen Formationen präsentieren sich die Musiker*innen zudem in acht Kammerkonzerten im RWE Pavillon der Philharmonie und im Foyer des Aalto-Theaters.Das Programm 2024/2025 des Aalto Musiktheater ist wieder in einem gemeinsamen Spielzeitbuch aller Sparten der Theater und Philharmonie Essen (TUP) – Aalto Musiktheater, Aalto Ballett Essen, Schauspiel Essen, Essener Philharmoniker und Philharmonie Essen – veröffentlicht. Das Buch liegt ab sofort in allen Häusern der Theater und Philharmonie sowie im TUP-TicketCenter aus.Seit rund einem Jahr zeigt sich die Theater und Philharmonie Essen in Druckpublikationen und auf Plakaten in einem neuen Gewand. Und jetzt ist es soweit: Auch die Website www.theater-essen.de erscheint in moderner Funktionalität ab sofort in dem Design des Berliner Gestalters und Kommunikationsdesigners Mario Lombardo.Sinfoniekonzert IAndrea Sanguineti, DirigentAlexandra Conunova, ViolineThomas Adès: „Dances“ aus „Powder Her Face“Chen Gang, Zhanhao He: „The Butterfly Lovers“ – Konzert für Violine und OrchesterNikolai Rimski-Korsakow: „Scheherazade“, op. 35 – Sinfonische Suite nach „Tausendundeine Nacht“ für Orchester29., 30. August 2024, 19:30 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp Saal19:00 Uhr KonzerteinführungSinfoniekonzert IIDorian Wilson, DirigentAnna Vinnitskaya, KlavierPjotr I. Tschaikowsky: „Capriccio italien“, op. 45Sergej Rachmaninow: Konzert Nr. 1 fis-Moll für Klavier und Orchester, op. 1Maurice Ravel: „La valse“ – „Daphnis et Chloé“26., 27. September 2024, 19:30 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp Saal19:00 Uhr KonzerteinführungSinfoniekonzert IIINicholas Carter, DirigentOlivier Girardin, FlöteFranz Schubert: Sinfonie Nr. 7 h-Moll, D 759 „Unvollendete“Carl Nielsen: Konzert für Flöte und Orchester, FS 119Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 1 c-Moll, op. 6824., 25. Oktober 2024, 19:30 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp Saal19:00 Uhr KonzerteinführungSinfoniekonzert IVAndrea Sanguineti, DirigentAlejandro del Angel, TenorMassimo Cavalletti, BaritonOpernchor des Aalto-TheatersPhilharmonischer Chor EssenPatrick Jaskolka, ChoreinstudierungGiacomo Puccini: „Preludio a orchestra“, SC 1„Cessato il suon dell’armi“ aus „I figli d’Italia bella“ für Tenor, Chor und Orchester, SC 3„Preludio sinfonico“, SC 32Scherzo, SC 34/Trio F-Dur, SC 52„Capriccio sinfonico“, SC 55„Inno a Roma“ für Chor und Orchester, SC 90„Messa di Gloria“ für vier Stimmen und Orchester, SC 621., 22. November 2024, 19:30 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp Saal19:00 Uhr KonzerteinführungSinfoniekonzert VYoel Gamzou, DirigentSharon Kam, KlarinetteFlorian Kovacic: Neues Werk (Uraufführung)Carl Maria von Weber: Konzert Nr. 2 Es-Dur für Klarinette und Orchester, op. 74Erich Wolfgang Korngold: Sinfonie Fis-Dur, op. 4009., 10. Januar 2025, 19:30 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp Saal19:00 Uhr KonzerteinführungSinfoniekonzert VIAlondra de la Parra, DirigentinMaximilian Hornung, VioloncelloRichard Strauss: „Till Eulenspiegels lustige Streiche“ – Tondichtung, op. 28Henri Dutilleux: „Tout un monde lointain“ – Konzert für Violoncello und OrchesterIgor Strawinsky: „Petruschka“ – Burleske Szenen in vier Bildern (Fassung von 1947)30., 31. Januar 2025, 19:30 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp Saal19:00 Uhr KonzerteinführungSinfoniekonzert VIIAndrea Sanguineti, DirigentIveta Apkalna, OrgelPaul Hindemith: Sinfonische MetamorphosenFrancis Poulenc: Konzert g-Moll für Orgel, Streichorchester und PaukenCamille Saint-Saëns: Sinfonie Nr. 3 c-Moll, op. 78 „Orgelsinfonie“20., 21. Februar 2025, 19:30 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp Saal19:00 Uhr KonzerteinführungSinfoniekonzert VIIIYi-Chen Lin, DirigentinBettina Ranch, AltAnna Clyne: „Color Field“Alma Mahler: Fünf Lieder (bearbeitet für Alt und Orchester von Jorma Panula)Kaija Saariaho: „Ciel d’hiver“Charlotte Sohy: Sinfonie cis-Moll, op. 10 „La grande guerre“20., 21. März 2025, 19:30 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp Saal19:00 Uhr KonzerteinführungSinfoniekonzert IXRichard Egarr, DirigentLisa Wittig, SopranNataliia Kukhar, MezzosopranBaurzhan Anderzhanov, BassPhilharmonischer Chor Essen | Patrick Jaskolka, ChoreinstudierungJoseph Haydn: Missa in angustiis d-Moll für Soli, Chor und Orchester, Hob. XXII:11 „Nelsonmesse“Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonie Nr. 1 Es-Dur, KV 16Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 2 D-Dur, op. 3610., 11. April 2025, 19:30 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp Saal19:00 Uhr KonzerteinführungSinfoniekonzert XAxel Kober, DirigentLiza Ferschtman, ViolineAnton Webern: „Im Sommerwind“Felix Mendelssohn Bartholdy: Konzert e-Moll für Violine und Orchester, op. 64Alexander Zemlinsky: „Die Seejungfrau“ – Fantasie für großes Orchester08., 09. Mai 2025, 19:30 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp Saal19:00 Uhr KonzerteinführungSinfoniekonzert XIAndrea Sanguineti, DirigentGustav Mahler: Sinfonie Nr. 505., 06. Juni 2025. 19:30 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp Saal19:00 Uhr KonzerteinführungSinfoniekonzert XIIIn Zusammenarbeit mit „Orchester des Wandels“Andrea Sanguineti, DirigentAnselm Dalferth, Konzept und KonzertgestaltungBernd Alois Zimmermann: Photoptosis. Prélude für großes OrchesterTan Dun: Water Concerto for Water Percussion and Orchestra (Auszug)Paul Dukas: „L’apprenti sorcier“ (Der Zauberlehrling)Charles Ives: „The Unanswered Question“ und weiteres03., 04.Juli 2025, 19:30 UhrPhilharmonie Essen, Alfried Krupp Saal19:00 Uhr KonzerteinführungFestplatz-Abonnent*innen der TUP können vom 25. Mai bis zum 14. Juni 2024 exklusiv einen Neuabschluss, einen Platztausch oder einen Abonnement-Wechsel vornehmen.Der Vorverkauf für die Saison 2024/2025 startet für das Aalto Musiktheater, das Aalto Ballett Essen, die Konzerte der Essener Philharmoniker und der Philharmonie Essen am 15. Juni 2024 an den TUP-Kassen, online und telefonisch. Dieser Termin gilt auch für Käufer*innen eines Wahl-Abonnements sowie Nutzer*innen des Vielbucher*innen-Rabatts., II. 