Elīna Garanča mit Liederabend in der Philharmonie Essen zu Gast

Elīna Garanča ist ein Phänomen. Scheinbar mühelos bewegt sich die Star-Mezzosopranistin zwischen zartem Liedgesang und dramatischer Opernarie. Beides verbindet sie nun bei ihrem anstehenden Auftritt in der Philharmonie Essen: Amist sie gemeinsam mit dem Pianistenin einem vielgestaltigen Recital zu erleben, das die Liebe in allen Facetten ausleuchtet. Auf einige ausgewählte Lieder vonfolgtanrührender Zyklus „Frauenliebe und Leben". Von Frauenschicksalen voller Leidenschaft erzählen ausgewählte Opernarien, so Berlioz' glückselige Marguerite („D'amour l'ardente flamme"), Saint-Saëns' verführerische Dalila („Mon coeur s'ouvre à ta voix") und Mascagnis verzweifelte Santuzza („Voi lo sapete, o Mamma"). Schließlich bricht sich das sinnliche Temperament spanischer Zarzuelas Bahn. Begleitet wird Elīna Garanča am Klavier von Matthias Schulz, der damit eindrucksvoll beweist, dass er nicht nur ein erfolgreicher Intendant (einst Berlin, bald Zürich), sondern auch ein ausgezeichneter Pianist ist.Elīna Garanča gehört seit vielen Jahren zu den Top-Stars auf den weltweit bedeutenden Opern- und Konzertbühnen: in New York ebenso wie in London. Und vor allem an der Wiener Staatsoper, wo sie 2013 als eine der jüngsten Künstlerinnen überhaupt den Titel „Kammersängerin" erhielt – in Würdigung der 160 Auftritte in 18 Rollen, die sie seit ihrem Hausdebüt 2003 gesungen hat.