Einladung zur Premiere im Aalto Musiktheater: „My Fair Lady“

Mitbringt das Aalto Musiktheater als zweite Premiere der Spielzeit 2023/2024 einen populären Musical-Klassiker auf die Bühne. Die Neuinszenierung vonist ab dem 30. September 2023 zu erleben. Die aus Pisa stammende Regisseurin und studierte Germanistin zeichnet in ihrer ersten Arbeit am Aalto Musiktheater im Aufeinandertreffen unterschiedlichster Kulturen Sprache als lebendiges, wandelbares Phänomen. In der Spielzeit 2022/2023 konnte sie etwa mit ihrer Inszenierung der Auftakt-Premiere von Francesca Caccinis „La Liberazione“ am Theater an der Wien auf sich aufmerksam machen. Am Pult der Essener Philharmoniker steht, neuer 1. Koordinierter Kapellmeister am Aalto Musiktheater.Herkunft oder Sprache? Was bestimmt unseren Platz in der Gesellschaft? Das ist die zentrale Frage die in dem Stück verhandelt werden. Für den Phonetik-Professor Henry Higgins, eine der beiden Hauptfiguren, ist die Antwort klar: „Die Sprache macht den Menschen, die Herkunft macht es nicht.“ Die Begegnung mit Eliza Doolittle scheint da die richtige Gelegenheit, dies unter Beweis zu stellen. Higgins’ Behauptung: Binnen sechs Monaten soll es ihm gelingen, die gebrochene Sprache Elizas in klares Hochdeutsch zu verwandeln, aus der einfachen jungen Frau eine vornehme Dame zu machen und sie so in die höchsten Gesellschaftskreise einzuführen. Top, die Wette gilt! So wird Eliza zum Versuchsobjekt eines phonetischen Experiments, das jedoch anders verläuft als erwartet … Seit der Uraufführung 1956 gilt „My Fair Lady“ als zeitloses Juwel; kaum jemand, der Evergreens wie „Es grünt so grün“ nicht kennt. Für die Musical-Adaption von George Bernard Shaws „Pygmalion“ milderte das Erfolgsduo Lerner & Loewe die sozialkritische Tendenz der Vorlage ab und ergänzte sie um ein bühnenwirksames Happy End.Mittels spielerisch-lebendiger Choreografien und einer fantasievoll-abstrakten Ausstattung widmen sich nun die italienische Regisseurin Ilaria Lanzino und ihre türkische Ausstatterin Emine Güner dem Stoff. Ihnen geht es nicht nur um das altehrwürdige englische Klassensystem, sondern auch um die Frage, inwiefern Sprache die Freiheit der*des Einzelnen berührt. Dabei blicken sie nicht zuletzt mit einem liebevoll-ironischen Augenzwinkern auf die Absurditäten der (deutschen) Sprache …Die Figur der Eliza Doolittle wird in dieser Produktion alternierend von drei Sängerinnen verkörpert – neben Ensemblemitglied Mercy Malieloa können Anna Beatriz Gomes und Natalija Radosavljevic als Gäste begrüßt werden. Die Rolle des Henry Higgins übernimmt Gerry Hungbauer, der in zahlreichen TV-Produktionen mitwirkte und nicht zuletzt durch seine Rollen in den Serien „Rote Rosen“ und „Verbotene Liebe“ bundesweit bekannt wurde.Tommaso Turchetta |Ilaria LanzinoEmine Güner |Till NauKlaas-Jan de GrootLaura BrucknerGerry HungbauerRainer Maria RöhrMercy Malieloa (Premiere)/Anna Beatriz Gomes/Natalija RadosavljevicTobias GreenhalghMarie-Helen JoëlKarel Martin LudvikJoungyoung Kim |Andrei NicoaraChristina ClarkOpernchor des Aalto-Theaters, Essener PhilharmonikerSamstag, 30. September 2023, 19:00 Uhr, Aalto-Theater30. September; 8., 15., 19., 26. Oktober; 11., 25. November; 15., 20., 31. Dezember 2023; 20., 28. Januar; 3. Februar 2024Sonntag, 17. September 2023, 11:00 Uhr, Aalto-TheaterFreitag, 22. September 2023, 16:30 Uhr, Aalto-CafeteriaMontag, 23. Oktober 2023, Aalto-TheaterDas neue Format „Blaue Stunde“ fasst kleinformatige, vielgestaltige, besondere Abende außerhalb des Vorstellungsbetriebs auf der großen Bühne zusammen. Jeweils montags werden an sechs ausgewählten Terminen in der Spielzeit die großen Musiktheaterpremieren künstlerisch reflektiert – Besetzung, Inhalt und Gestaltung sind dabei jeweils unterschiedlich und beziehen sich in kreativer Auseinandersetzung auf die Themen der Premieren.20. Januar 2024, im Anschluss an die Vorstellung in der Aalto-Cafeteria(Premiere: € 16,00-77,00; weitere Vorstellungen: € 11,00-55,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de Im Anschluss an die Vorstellung am 31. Dezember 2023 freuen wir uns, das Publikum zur spartenübergreifenden TUP-Silvesterfeier im Aalto-Theater begrüßen zu dürfen (Karten für die Silvesterfeier: € 79,00).