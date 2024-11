Einladung zur Premiere am Aalto Musiktheater: „La Cenerentola“ (Aschenputtel) von Gioacchino Rossini

hat mit „Aschenputtel“ einen der bekanntesten und beliebtesten Märchenstoffe vertont: Seine Operkommt nun erstmals auf die Bühne des Aalto-Theaters. Regisseur, dessen farbenfrohe Essener Inszenierung von „Eine Nacht in Venedig“ in bester Erinnerung ist, setzt das Dramma giocoso in Szene: Prinz Ramiro ist verarmt, sucht sich daher eine reiche Braut und hofft, eine Tochter Don Magnificos heiraten zu dürfen – und dazu die Mitgift einzukassieren –, ohne zu wissen, dass Magnifico auch bankrott ist und sich deshalb über einen fürstlichen Schwiegersohn freuen würde. Bei Don Magnifico lernt Ramiro Angelina kennen, genannt Cenerentola, die sich mithilfe Alidoros in eine schöne Frau verwandelt und auf Ramiros Fest verschleiert erscheint. Doch seine Liebe muss Ramiro beweisen, um die Unbekannte heiraten zu können. Ein Schuh soll ihm dabei als Hilfsmittel von Nutzen sein ...Nach dem Riesenerfolg von „Il barbiere di Siviglia“ widmete sich Rossini dem Märchen „Cendrillon ou La Petite pantoufle de verre“ (Cendrillon oder der kleine gläserne Pantoffel) von Charles Perrault, ohne sich auf das Märchenhafte der Geschichte zu konzentrieren. So wurde aus der guten Fee ein gelehrter Meister (Alidoro) und aus dem traurigen „Aschenputtel“, das in der Asche sitzt und auf sein Schicksal wartet, eine selbstbewusste und selbstständige, ja sogar emanzipierte Frau. Die Musik von „Cenerentola“ hat seit der Uraufführung 1817 bis heute nichts an Brillanz und Lebendigkeit verloren: Große Arien mit halsbrecherischen Koloraturen und großartig komponierte Ensembleszenen sind in dieser Partitur zu finden, aber auch „eine gewisse ‚Elektrizität‘ bzw. rhythmische Energie, was auch den humoristischen Aspekt erzeugt“, wie, 1. Koordinierter Kapellmeister des Aalto-Theaters und musikalischer Leiter dieser Produktion, bestätigt. Diesen humoristischen Aspekt, aber auch die besondere Theatralität und die unerschöpfliche Einfallskraft der Rossini’schen Musik weiß Bruno Klimek bestens auf die Bühne zu übertragen. Bühnenbildner Jens Kilian hat eine Spielfläche entworfen, die den Figuren und ihrem Bewegungsdrang im commedia dell’arte-Stil Raum schafft, während den fantasievollen Kostümen von Tanja Liebermann eine besondere Verantwortung für die ästhetische Präsenz und Prägnanz der Figuren im Changieren zwischen heute und einem humoristisch idealisierten Rokoko zukommt.Tommaso Turchetta |Bruno Klimek |Jens KilianTanja Liebermann |Andreas Fuchs |Patrick JaskolkaSavina KationiMykhailo Kushlyk |Alec Avedissian |Vincenzo NizzardoKs. Christina Clark |Nataliia Kukhar/Cassandra Doyle (Opernstudio NRW)Liliana de Sousa/Nataliia Kukhar |Baurzhan AnderzhanovFrancesco Matejcek/Johannes WalterHerren des Opernchores des Aalto-Theaters | Essener PhilharmonikerSamstag, 07. Dezember 2024, 19:00 Uhr, Aalto-Theater13., 22., 31.12.2024; 03.01.; 06., 23.02.; 09.03.; 23.04.; 15.05.2025Einführung jeweils 45 Minuten der VorstellungSonntag, 24. November 2024, 11:00 Uhr, Aalto-TheaterDienstag, 03. Dezember 2024, 18:00 UhrFreitag, 06. Dezember 2024, 16:30 Uhr, Aalto-CafeteriaSonntag, 23. Februar 2025, Aalto-CafeteriaMontag, 31. März 2025, 19:30 Uhr, Aalto-Theater(Premiere: € 17,00-80,00; weitere Vorstellungen: € 11,00-57,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de