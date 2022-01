Einladung zur Premiere: "Herzog Blaubarts Burg" von Béla Bartók

Bühnentickets sind mit dem Vorverkaufsstart für die jeweilige Vorstellung erhältlich.

Inhaber*innen von Bühnentickets werden gebeten, sich 20 Minuten vor Beginn der Vorstellung am gekennzeichneten Treffpunkt im oberen Foyer (Ausgang zur Außenterrasse) einzufinden.

Vom Bühnenplatz aus ist keine Sicht auf die Übertitel möglich.

Die dunkle Sage von Herzog Blaubart, der seine Geliebten eingesperrt und ermordet haben soll, hat Béla Bartók eindringlich vertont:, die einzige Oper des ungarischen Komponisten, feiert amPremiere am Essener. Judith hat ihr vergangenes Leben hinter sich gelassen, um Blaubart aus Liebe auf seine Burg zu folgen und den Geheimnissen seiner Seele auf den Grund zu gehen. Doch was verbirgt sich hinter den sieben verschlossenen Türen? Blaubarts bittere Einsamkeit oder Judiths innere Verzweiflung? Regisseur, der nach seiner Inszenierung von „Orfeo|Euridice“ ans Aalto-Theater zurückkehrt, blickt hinter die Fassade des Mythos und lässt uns alle zu Bewohner*innen von Blaubarts Burg werden. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: In jeder Vorstellung hat ein Teil des Publikums die Möglichkeit, direkt auf der Bühne Platz zu nehmen. Mit einemkönnen Besucher*innen den Figuren hautnah begegnen und werden sogar selbst Teil der Geschichte (weitere Hinweise zum Bühnenticket siehe unten).In der Rolle des Herzogs Blaubart ist Aalto-Basszu erleben. Blaubarts Geliebte Judith wird vonverkörpert: Die niederländische Sopranistin begeisterte in der Vergangenheit nicht nur mit dieser Partie, sondern auch als Waldtaube in Schönbergs „Gurreliedern“ gemeinsam mit den Essener Philharmonikern in der Philharmonie Essen. Am Aalto-Theater wirkte sie unter anderem als Sieglinde („Die Walküre“) und Fenena („Nabucco“) mit. Sein Essener Debüt wird der junge Dirigentfeiern: Der gebürtige Ungar konnte in den vergangenen Jahren etwa mit Mozarts „Zauberflöte“ an der Semperoper Dresden oder Verdis „Rigoletto“ an der Deutschen Oper am Rhein auf sich aufmerksam machen. 2018 wurde er mit dem Young Conductors Award der Salzburger Festspiele ausgezeichnet.Gábor Káli |Paul-Georg DittrichSebastian Hannak |Kai Wido Meyer |Svenja GottsmannKarl-Heinz Lehner |Deirdre AngenentEssener PhilharmonikerSamstag, 19. Februar 2022, 19:00 Uhr, Aalto-Theater27. Februar; 3., 27. März; 2., 23. April; 13. Mai 2022Sonntag, 13. Februar 2022, 11:00 Uhr, Aalto-TheaterFreitag, 18. Februar 2022, 16:30 Uhr, Aalto-Cafeteria27. Februar; 3. März 2022, Aalto-Cafeteria30 Minuten vor jeder Vorstellung im Foyer(Premiere: € 16,00-77,00; weitere Vorstellungen: € 11,00-55,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo-Fr 10:00-16:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 (Mo und Sa 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-18:00 Uhr) sowie online unter www.theater-essen.de Käufer*innen eines Bühnentickets (Preise: Premiere € 51,00; weitere Vorstellungen € 34,00-40,00) erhalten die Möglichkeit, exklusiv auf der Bühne Platz zu nehmen. Sie können den Figuren hautnah begegnen und werden sogar selbst Teil der Geschichte. Eine schauspielerische Bühnenerfahrung ist nicht notwendig, um diesen Abend individuell mitzugestalten, dafür aber die Neugier, Oper einmal aus einer ganz neuen Perspektive kennenzulernen.