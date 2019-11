Pressemitteilung BoxID: 775111 (Theater und Philharmonie Essen GmbH)

Eingeschränkte Parkmöglichkeit in der Tiefgarage des Aalto-Theaters

Wegen Sanierungsarbeiten stehen in der Tiefgarage des Aalto-Theaters (Rolandgarage) bis auf Weiteres weniger Stellplätze zur Verfügung als üblicherweise. Besucherinnen und Besucher des Aalto-Theaters werden daher gebeten, frühzeitig anzureisen, um ggf. auf alternative Parkplätze ausweichen zu können. Falls die Tiefgarage bei Ankunft am Aalto-Theater besetzt sein sollte, besteht die Möglichkeit, in die kostenpflichtigen Tiefgaragen Saalbau und Philharmonie auf der Huyssenallee auszuweichen. Die Theater und Philharmonie Essen bittet um Verständnis.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (