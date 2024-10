Einführungsmatinee zur nächsten Aalto-Premiere „La forza del destino“

Giuseppe Verdis „La forza del destino“ (Die Macht des Schicksals) steht als nächste Premiere auf dem Spielplan des Aalto Musiktheaters. Bevor die Oper am 09. November auf die Bühne kommt, ist das Publikum herzlich zur Einführungsmatinee am Sonntag, 27. Oktober 2024, um 11:00 Uhr eingeladen. Die beiden Dramaturginnen Laura Bruckner und Patricia Knebel begrüßen dazu auf der Aalto-Bühne die Regisseurin Sláva Daubnerová, die das Stück derzeit neu inszeniert, sowie Wolfram-Maria Märtig, 1. Kapellmeister des Aalto-Theaters, der neben Generalmusikdirektor Andrea Sanguineti die musikalische Leitung dieser Produktion übernimmt. Gäste dieser Matinee sind darüber hinaus Aalto-Mezzosopranistin Bettina Ranch und Bariton Massimo Cavalletti, die als Preziosilla und Don Carlo mit musikalischen Kostproben zu erleben sein werden.



Verdis „La forza del destino“ ist ein fesselnder Opernkrimi: Leonora liebt Alvaro, ihre Familie aber ist gegen diese Verbindung. Der einzige Ausweg, ein Fluchtversuch, endet tödlich. Ein Schuss löst sich, Leonoras Vater stirbt. Leonora und Alvaro werden auseinandergerissen, für beide folgt eine qualvolle, jahrelange Odyssee, stets auf der Flucht vor Leonoras rachsüchtigem Bruder Carlo einerseits und voller Hoffnung, einander wiederzufinden, andererseits. Nach Zuflucht suchend gelangt Leonora schließlich in ein Kloster, doch noch ein letztes Mal schlägt das Schicksal zu …



Der Eintritt zur Matinee ist frei.

